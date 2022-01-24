輕度智障男打工反應慢遭老闆爆打 友人爆料斥惡劣

彰化縣一名輕度智能障礙男子在彰化市精誠夜市某攤位打工，卻疑遭老闆拳打腳踢，打到全身多數淤青，頭臉都被打腫，男子友人陪他報警並表示，老闆如果不想請他，可以直接叫他不必去上班，何必把人打傷？警方已受理報案，正通知老闆到案說明，以釐清案情。

男子友人在網路爆料說，男子是輕度智能障礙，他17日起到精誠夜市某攤位打工，老闆一周內就爆打他3次，只因他工作聽不清楚、反應比較慢，老闆看了火大，就對他拳打腳踢，甚至用鐵掃把和用具打他，把李男都打到雙手瘀青，頭臉都腫起來。

友人爆料說，男子家中還有身心障礙的母親要養，他只是為了賺錢養家何必把人打成這樣？20日那晚男子在夜市被老闆打完，就被叫滾回去，由於他的機車在老闆家，他只好自己騎腳踏車回去，並求助友人。