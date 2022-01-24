聽新聞
test
0:00 / 0:00

輕度智障男打工反應慢遭老闆爆打 友人爆料斥惡劣

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名輕度智能障礙男子在彰化市精誠夜市某攤位打工，卻疑遭老闆拳打腳踢，打到全身多數淤青，頭臉都被打腫，男子友人陪他報警並表示，老闆如果不想請他，可以直接叫他不必去上班，何必把人打傷？警方已受理報案，正通知老闆到案說明，以釐清案情。

男子友人在網路爆料說，男子是輕度智能障礙，他17日起到精誠夜市某攤位打工，老闆一周內就爆打他3次，只因他工作聽不清楚、反應比較慢，老闆看了火大，就對他拳打腳踢，甚至用鐵掃把和用具打他，把李男都打到雙手瘀青，頭臉都腫起來。

友人爆料說，男子家中還有身心障礙的母親要養，他只是為了賺錢養家何必把人打成這樣？20日那晚男子在夜市被老闆打完，就被叫滾回去，由於他的機車在老闆家，他只好自己騎腳踏車回去，並求助友人。

友人出面打給老闆，老闆沒接電話，也不願出面道歉處理，也不歸還機車，友人就陪男子去驗傷，並要告老闆傷害，老闆21日才快去找他，並塞給男子1500元說是薪水還有和解完了，友人痛斥其老闆實在太惡劣。。警方已受理男子提告老闆傷害，並通知老闆到案說明，釐清案情中。

一名輕度智能障礙男子在彰化市精誠夜市某攤位打工，卻疑遭老闆拳打腳踢，打到全身多數淤青，頭臉都被打腫，提告老闆傷害。圖／翻攝自臉書
一名輕度智能障礙男子在彰化市精誠夜市某攤位打工，卻疑遭老闆拳打腳踢，打到全身多數淤青，頭臉都被打腫，提告老闆傷害。圖／翻攝自臉書
一名輕度智能障礙男子在彰化市精誠夜市某攤位打工，卻疑遭老闆拳打腳踢，打到全身多數淤青，提告老闆傷害。圖／翻攝自臉書
一名輕度智能障礙男子在彰化市精誠夜市某攤位打工，卻疑遭老闆拳打腳踢，打到全身多數淤青，提告老闆傷害。圖／翻攝自臉書

夜市 打工

延伸閱讀

佛光女大生確診 校方採單一防疫入口活動改線上

影／桃園增3本土 亞旭19歲工讀生也染疫

礁溪長榮鳳凰酒店爆群聚 再篩出2人累計5人確診

染疫+1！礁溪長榮鳳凰男主管身體不適篩檢陽性 衛生局等中央公布

相關新聞

影／他喝保力達B酒駕 迷路看路牌驚見警局嚇到自摔遭送辦

林姓工人昨天餐後喝一瓶保力達B，醉茫茫騎車返家，行經新北市警海山分局大門口，突然自摔倒地。他警詢時稱「看到警察局招牌嚇一...

女子風雨中徒步環島 警送裝滿熱水保溫瓶助圓夢

家住台中豐原的劉姓女子獨自一人徒步環島39天，今天經過烏日返家時，遇到下雨，但仍一人揹著大背包行走。烏日警分局三和派出所...

春安維護工作開跑 新北副市長謝政達率隊慰問海山警消

警政署宣布，今天晚上10點起，展開為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，全國警察機關都動起來，以「治安平穩、交通順暢...

與街頭藝人起爭執 西門町街友當街縱火洩憤嚇壞路人

44歲李姓男子今晚9時許在西門町商圈內縱火焚燒一張椅子，火勢燒毀木椅，還波及一旁騎樓牆壁，所幸無人受傷；據悉，李男因與一...

影／侯友宜慰問春安工作團隊 強調防疫一定要做好

為期15天的「重點節日安全維護工作」，從今天起持續至2月7日，新北市長侯友宜、議長蔣根煌分別前往蘆洲、新莊地區慰問警察、...

輕度智障男打工反應慢遭老闆爆打 友人爆料斥惡劣

彰化縣一名輕度智能障礙男子在彰化市精誠夜市某攤位打工，卻疑遭老闆拳打腳踢，打到全身多數淤青，頭臉都被打腫，男子友人陪他報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。