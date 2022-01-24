國道一號南下51公里6車事故回堵6公里 1駕駛送醫

國道一號南向51.3公里晚間發生事故，5輛小客車及一輛客運車因不明原因發生撞擊，1名駕駛受傷送醫，現場一度占用4條車道，造成車流回堵6公里，目前已經排除並恢復通行，僅剩客運車在路肩待排除，事故原因有待國道警方調查釐清。

國道警方今天晚上7時35分接獲報案，國一南向51.3公里處發生事故，立即派遣巡邏車處理，並通知交控中心、救護車及消防隊前往，初步發現是5輛小客車與1輛客運車相撞，其中一輛紅色舊型廂型車受損特別嚴重。

警方指出，廂型車男駕駛受傷送醫，但意識尚清楚，由救護車送往部立桃園醫院，其餘駕駛均無受傷。