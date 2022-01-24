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讓友人酒駕自撞亡 小黃司機受傷挨罰吊扣牌照

中央社 / 台中24日電

1輛計程車昨晚行經大雅區時失控自撞翻車，造成1死1傷，警方今天表示，受傷的余姓計程車司機讓死者王姓友人酒後開車，將依道路交通管理處罰條例處罰鍰並吊扣牌照3個月。

這輛計程車昨晚11時41分許，沿大雅區清泉路往東大路二段（西往東）行駛，卻突然失控隨後衝撞東大路二段1100巷的社區別墅水泥柱，又撞擊停放路旁的4輛機車、牌樓柱子後翻覆，整輛計程車毀損嚴重，車頭變形，零件散落一地。

透過路口監視器畫面顯示，計程車當時高速行經下坡路段，在巷口時失控衝撞水泥柱，車身彈飛再撞監視器鏡頭後翻車，附近民眾因為巨大撞擊力，而紛紛出門查看，驚嚇表情顯露臉上。

警方調查指出，事故發生時，車上有計程車司機余姓男子（54歲）與友人王姓男子（30歲）。王姓男子被困於車內，救出時已無生命跡象，送往台中榮總救治，於今天凌晨宣告不治，經醫院抽血有酒精反應。

警方表示，受傷的余姓男子是計程車司機，意識清楚，身上多處外傷，被送往光田醫院救治，沒有酒精反應。余姓男子指稱與王姓友人從桃園南下台中訪友，當時因路況不熟，而改由王姓男子開車。

警方將全案移請檢方相驗及調查後指出，經由相驗結果，根據安全帶勒痕判斷，確定事故發生時是由王姓死者開車。

警方表示，由於余男是汽機車所有人，明知王姓友人酒後開車，卻不予禁止駕駛者，依道路交通管理處罰條例第7項規定罰鍰，並吊扣牌照3個月；另依同法第8項規定，駕駛者酒駕，同車乘客可處新台幣600元到3000元罰鍰。

計程車 監視器

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