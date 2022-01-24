永和警取締噪音車、無照駕駛 去年共開出940萬元罰鍰

新北市警永和分局積極聯合環保監理單位，針對噪音改裝車輛逐一攔檢，若是違規當場開罰，光是前三個月就取締66件違規改裝車，並查報390件違規噪音車。永和警方強調，除了改裝車，民眾切勿無照駕駛，光是去年就開出1583件無照駕駛，平均每天就有4個人違法，至少開出940萬元罰鍰。

永和警方指出，改裝技術日漸精進，許多愛玩車的駕駛都會去改車，有些人不當改裝引擎、排氣管或裝置高音量喇叭，明顯已成為馬路上新興的公害。

警方表示，去年迄今均不定期會同環保單位，於夜間執行聯合稽查勤務，若查到汽機車駕駛有部分變更車身、引擎、底盤或電系（燈光）等違規情事，當場依道交條例第16或18條開罰2400至9600元罰鍰，並當場責令重新驗車。