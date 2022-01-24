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前國手行竊失風殺房東 冷血裝沒事被檢起訴求處重刑

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

34歲劉殷瑋去年11月21日潛入65歲馮姓房東家中行竊，因失風被馮婦發現，竟以枕頭悶死馮她，還若無其事在屍體被發現時，在一旁陪著馮婦丈夫。檢方認為劉男正直壯年卻不透過正常管道賺錢，反利用馮婦善意，趁租約開始前提前入住時行竊，卻因行竊失風殺人，惡性重大，建請法官從重量刑。

劉殷瑋是曾經代表台灣在東南亞啦啦隊公開賽奪得銅牌的前國手，去年11月底與以新台幣1萬9千元與馮婦租下位於新北市新莊區化成路上5樓處所，馮婦與丈夫同住同棟6樓，馮婦為讓劉方便搬家，還寬宥與他約好12月1日合約才生效。

劉因為疫情沒有收入，又染上毒癮花費大，心生歹念，自窗戶爬到馮婦家中，趁她熟睡、其丈夫出門運動時從她房間偷走新台幣2千元、耳環1副與手錶等物品，未料馮婦驚醒，認出竊賊就是劉男，向他表示有話好說，兩人一同走到客廳，馮婦藉機放聲大喊，劉殷瑋擔心被人聽到便持枕頭蓋住她臉部，直到馮婦斷氣後，以枕頭、襪子擦拭可能留下指紋的門把窗檯，再將枕頭帶著翻窗離開。

劉殷瑋返回住所後，發現他腳上有舊傷流血，只得再返回馮婦住所擦拭血跡，並出門將枕頭、襪子等物品分批丟棄。

當天下午5時許，馮婦丈夫下班返家，發現妻子倒臥客廳地板，趕緊叫來救護車，此時劉殷瑋還裝作不知情，在馮婦丈夫一旁陪著。由於馮婦有高血壓、糖尿病史，且剛打過新冠疫苗，遺體沒有明顯外傷，醫生研判為心肌梗塞直接開立死亡證明，直到警方調閱監視畫面，發現劉殷瑋多次進出馮婦住所，且帶走枕頭，並在馮婦家中採集到劉DNA，整起案件才曝光。

偵查時劉男坦承犯行，檢方認為，劉男正值壯年，卻不透過正當管道賺錢，反利用馮婦善心讓他提前入住時，侵入馮的住所行竊，更因失風殺人，惡性重大，請法官從重量刑。

競技啦啦隊前國手劉殷瑋因行竊失風痛殺女房東，還裝沒事陪同女房東丈夫報案，被檢方起訴殺人罪。圖／聯合報系資料照，記者林昭彰／攝影
競技啦啦隊前國手劉殷瑋因行竊失風痛殺女房東，還裝沒事陪同女房東丈夫報案，被檢方起訴殺人罪。圖／聯合報系資料照，記者林昭彰／攝影

殺人 新冠疫苗

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