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職業賭場藏民宅 蘇澳警攻堅逮15人

中央社 / 宜蘭24日電

蘇澳警分局日前在蘇澳鎮朝陽路一處民宅前後門部署警力攻堅，破獲天九牌職業賭場，當場查獲賭場主持人邱姓、呂姓男子及13名賭客和賭資1萬餘元，詢後依法送辦和裁罰。

宜蘭縣警察局蘇澳分局今天發布新聞稿表示，警方日前接獲情資，蘇澳鎮朝陽地區有大批民眾聚賭，蘇澳警分局長潘嘉旺立即指示成立專案小組積極偵辦。

警方掌握賭場位置及相關情資後，22日晚間9時許見時機成熟，由偵查隊及督察組持宜蘭地方法院核發的搜索票，在這處民宅前、後門部署警力攻堅，全面包抄防止賭客竄逃，一舉逮獲所有賭客和主持人。

警方指出，這處賭場是以天九牌為賭具的職業賭場，為了逃避警方查緝，還會派人在場外把風，警方當場查獲賭場主持人邱姓、呂姓男子，及賭客共15人，查扣賭具天九牌l副、骰子3顆及賭資（含抽頭金）共新台幣1萬5700元，邱姓和呂姓男子詢後依賭博罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁處。

賭場 蘇澳 宜蘭

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