影／空勤黑鷹直升機綠島即刻救援 送90歲骨折老婦返台
綠島90歲王姓老婦今天不明原因受傷，身體骨盆2處以上受傷骨折，綠島衛生所診斷評估後申請空中醫療、後送返台就醫，空勤總隊三大隊下午派遣直升機，將患者及一名隨行家屬載回台東豐年機場，將患者交由救護人員轉送至馬偕醫院治療。
空中勤務總隊台東三大隊第三隊表示，今天下午3時許總隊勤務指揮中心電話通知，90歲患者王姓老婦身體有2處以上骨折，申請直升機到綠島協助救援，該隊即刻派遣機型UH-60M飛鷹直升機執行任務，機組員及隨機醫護員2員，下午4時23分起飛定向綠島，4時40分降落綠島機場。
隨即協助將躺在擔架上的王姓老婦、陪同家屬合計2員上機後，4時50分由綠島起飛沿原航路返回台東，5時許降落台東豐年機場，將患者交由救護人員轉送至馬偕醫院實施後續治療，完成任務。
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