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影／空勤黑鷹直升機綠島即刻救援 送90歲骨折老婦返台

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

綠島90歲王姓老婦今天不明原因受傷，身體骨盆2處以上受傷骨折，綠島衛生所診斷評估後申請空中醫療、後送返台就醫，空勤總隊三大隊下午派遣直升機，將患者及一名隨行家屬載回台東豐年機場，將患者交由救護人員轉送至馬偕醫院治療。

空中勤務總隊台東三大隊第三隊表示，今天下午3時許總隊勤務指揮中心電話通知，90歲患者王姓老婦身體有2處以上骨折，申請直升機到綠島協助救援，該隊即刻派遣機型UH-60M飛鷹直升機執行任務，機組員及隨機醫護員2員，下午4時23分起飛定向綠島，4時40分降落綠島機場。

隨即協助將躺在擔架上的王姓老婦、陪同家屬合計2員上機後，4時50分由綠島起飛沿原航路返回台東，5時許降落台東豐年機場，將患者交由救護人員轉送至馬偕醫院實施後續治療，完成任務。

住綠島90歲王姓老婦人，疑摔傷身上多處骨折，空勤直升機今天下午飛到綠島救援後送。記者卜敏正／翻攝
住綠島90歲王姓老婦人，疑摔傷身上多處骨折，空勤直升機今天下午飛到綠島救援後送。記者卜敏正／翻攝

綠島 患者 台東

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