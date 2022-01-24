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影／同時戀上17歲少女 新北31歲男子當街押走19歲情敵

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1名31歲林姓男子與另1個19歲廖姓男子，同時愛上同1個17歲少女，昨天林男自稱因感情糾紛邀約廖男在蘆洲區碰面談判，卻把人帶上車開走。路人目擊報案，警方隨後攔截圍捕，依妨害自由偵辦。

警方昨天晚上6時許，獲報蘆洲區永樂街38巷有人打架，員警趕抵時已無當事人在場。當時路上人來人往，許多人看見過程，目擊者提供涉案轎車車號，警方立即通報攔截圍捕，隨後就在蘆洲區長安街193巷與永安南路二段口查獲涉案車輛，車上共有4人。

開車的31歲林男供稱，他和19歲廖男為了爭奪女友相約談判，林男昨天帶著21歲蔡姓、曾姓男子共3人同行，把廖男帶上車開走。廖男並未提出告訴，主張自己是被對方簇擁著，自行上車。

但警方調閱監視器，發現林男有對廖男推擠拉扯的動作，全案依規定製作雙方警詢筆錄後，依妨害自由罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方發動攔截圍捕，迅速攔下林姓嫌犯的車。記者林昭彰／翻攝
警方發動攔截圍捕，迅速攔下林姓嫌犯的車。記者林昭彰／翻攝
警方發動攔截圍捕，迅速查獲嫌犯。記者林昭彰／翻攝
警方發動攔截圍捕，迅速查獲嫌犯。記者林昭彰／翻攝
林姓、蔡姓、曾姓男子被依妨害自由罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
林姓、蔡姓、曾姓男子被依妨害自由罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝

監視器

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