影／同時戀上17歲少女 新北31歲男子當街押走19歲情敵

新北市有1名31歲林姓男子與另1個19歲廖姓男子，同時愛上同1個17歲少女，昨天林男自稱因感情糾紛邀約廖男在蘆洲區碰面談判，卻把人帶上車開走。路人目擊報案，警方隨後攔截圍捕，依妨害自由偵辦。

警方昨天晚上6時許，獲報蘆洲區永樂街38巷有人打架，員警趕抵時已無當事人在場。當時路上人來人往，許多人看見過程，目擊者提供涉案轎車車號，警方立即通報攔截圍捕，隨後就在蘆洲區長安街193巷與永安南路二段口查獲涉案車輛，車上共有4人。

開車的31歲林男供稱，他和19歲廖男為了爭奪女友相約談判，林男昨天帶著21歲蔡姓、曾姓男子共3人同行，把廖男帶上車開走。廖男並未提出告訴，主張自己是被對方簇擁著，自行上車。