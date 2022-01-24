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影／路口未禮讓 轎車遭救護車攔腰撞上

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮台9線229.5公里處，今天下午發生救護車與自小客車相撞事故，救護車正載送傷患前往鳳林榮民醫院時，1輛黑色自小客車突然從路口駛出，救護車緊急鳴笛卻煞車不及攔腰撞上，幸好只有車損，雙方沒有人受傷，詳細事故發生原因尚由警方調查釐清。

鳳林警分局指出，今天13時17分，接獲119轉報，光復消防分隊救護車行經台9線229.5公里處時，發生交通事故，長橋派出所立即到場處理，發現是1輛救護車載送傷患前往鳳林榮民醫院途中，於該處路口與1輛自小客車發生事故，造成雙方車輛均有受損，所幸未再有造成他人受傷。

該救護車載送傷患先由萬榮消防分隊救護車接手送往醫院救治，這起意外造成救護車車頭毀損，黑色自小客車左側2個車門凹陷。

警方調查，救護車郭姓駕駛人有合格駕照，自小客車陳姓駕駛人則未持有合格駕照，雙方均無酒駕，事故發生原因仍需由相關檢驗單位鑑定，以釐清肇責。

鳳林分局分局長簡龍宏表示，駕駛人行經路口應主動減速，並注意其他用路人及路口路況，聽聞有救護車等特種車輛應禮讓優先通行，確實注意車前狀況，保持隨時可煞停安全距離，以免發生意外事故。

今天下午花蓮鳳林鎮發生救護車與自小客車交通事故，這起意外造成救護車車頭毀損，黑色自小客車左側2個車門凹陷。圖／警方提供
今天下午花蓮鳳林鎮發生救護車與自小客車交通事故，這起意外造成救護車車頭毀損，黑色自小客車左側2個車門凹陷。圖／警方提供
救護車載送傷患送醫，卻與1輛黑色自小客車發生交通事故。圖／警方提供
救護車載送傷患送醫，卻與1輛黑色自小客車發生交通事故。圖／警方提供

救護車 駕照

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