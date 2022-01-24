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遊民花蓮火車站暴斃 揪出18年前假結婚案

中央社 / 花蓮縣24日電

去年11月黃姓遊民暴斃在花蓮火車站候車大廳，移民署花蓮縣專勤隊查出黃男「假結婚」的陸籍配偶，還查到賴姓男子18年前同樣違法情形，最終賴男吐實面對司法。

移民署花蓮縣專勤隊今天發布新聞資料表示，民國110年11月間接獲花蓮鐵路派出所通報，一名黃姓遊民在花蓮火車站候車大廳暴斃，警方無法聯繫死者陸籍配偶，請求移民署協助。

經專勤隊員審視相關資料後，發現死者曾和一名陸籍朱姓女子結婚，而朱女早在民國92年間就因在台非法工作遭警方查獲遣送出境。依承辦人員多年的辦案經驗，直覺此婚姻關係應不單純，於是展開調查，深入挖掘18年前舊案。

經調閱資料分析，當時與黃姓死者一同前往中國大陸辦理結婚，還有另一賴姓男子，經傳訊賴男後，他坦承92年間為貪圖免費機票、食宿及旅遊等代價，夥同黃姓死者一同前往大陸辦理假結婚。

但害怕遭受法律制裁，不敢自首吐實，以致黃、賴兩男與陸配婚姻關係仍持續存在。

賴姓男子面對調查，原本警戒心極強，再加上溝通困難，使案情難以突破，但經聯繫社工及親友協助，賴男才將假結婚過程始末完整交代。

賴男表示，因本身假結婚問題，他名下原住民保留地可能被假新娘繼承，如今能坦承，心情如釋重負，並感謝移民署幫忙，未來會坦然面對司法，盼透過此次司法審判，撤銷假結婚登記。

移民署專勤隊表示，早年在花蓮部分地區盛行赴大陸辦理假結婚，許多出賣身分給人蛇集團，引進大陸假新娘的男子，如今卻面臨財產繼承爭議及申請低收入戶補助資格等問題。

移民署專勤隊呼籲，民眾切勿抱持僥倖心理或貪圖蠅頭小利以身試法，有類似觸法情形的民眾主動投案，移民署將會盡力協助解決。

移民署 假結婚 花蓮

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