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自撞1死1傷 受傷計程車司機說當時路不熟改由朋友開

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中地區昨晚濃霧，一輛計程車行駛台中市大雅區東大路時，自撞社區別墅區水泥柱，再撞路旁4輛機車而後翻車，王姓男子被救出後送醫急救仍不治，有酒精反應；余姓計程車司機受傷自行爬出，他稱當時自己路況不熟，改由王姓友人開車。警方已報請檢察官相驗，釐清肇事原因中。

台中市消防局昨晚11點43分獲報，大雅區東大路二段有車禍，傷者受困車禍需救援，派遣清泉、大雅分隊、消防車1輛、救護車2輛、人員9名，由清泉分隊小隊長吳耀文帶隊前往搶救。

30歲王姓男子困在翻覆的車內，無呼吸心跳，消防隊員用破壞器材救出他，送往台中榮總急救，今天凌晨不治，在醫院經抽血有酒精反應；租用計程車的54歲余姓男子自行走出車外，頭部外傷、胸痛、意識清醒，被送到光田綜合醫院急救，沒酒精反應。

大雅警方調查，余姓男子為計程車司機，王姓男子是他朋友，余男稱二人從桃園到台中要訪友，當時開到東大路前，他路況不熟，改由朋友王男開計程車，經清泉路往東大路二段西往東行駛，不知何故失控衝入東大路二段1100巷別墅區水泥柱，碰撞停放社區路邊4輛機和鐵窗、水管，計程車再翻覆。

路口監視器畫面顯示，計程車當時從下坡路段行駛，車速快，行駛到巷口時失控撞水泥柱，車身彈飛撞向監視器鏡頭再翻車，巨大撞擊力，驚嚇到附近居民外出查看，有人說以為不明物品爆炸，自己住家牆壁都被震到搖動。

計程車翻車，車頭嚴重凹陷，消防隊員從嚴重擠壓變形的駕駛座救出王男，余男也稱當時改由朋友王男開車，警方仍認為有疑點，已報請檢察官相驗並調查是誰開車，今天下午4點將由檢察官和法醫相驗。

台中市大雅區昨晚發生計程車自撞車禍，一死一傷。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區昨晚發生計程車自撞車禍，一死一傷。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區昨晚發生計程車自撞車禍，一死一傷。圖／民眾提供
台中市大雅區昨晚發生計程車自撞車禍，一死一傷。圖／民眾提供

計程車 酒精 檢察官

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