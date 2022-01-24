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影／國1五楊北上火燒車 女駕駛3人逃過一劫五楊大塞車

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

國道1號五楊高架北向中壢段63.5公里處，21歲柯姓女子駕駛轎車今天下午行經該處，突然轎車引擎室不明原因冒煙，她緊急將車轎行駛路肩停車，車上3人趕快下車，火勢燃燒猛烈一發不可收拾，國道警方巡邏經過通報桃園消防局撲滅火勢，整輛車遭大火燒成廢鐵，幸無人受傷，火燒車濃煙造成車流回堵約3公里，五楊高架段大塞車。

國道警方表示，柯姓女子駕駛轎車，搭載2名友人往台北方向行駛，她行經國道1號五楊高架北向隔壢段63.5公里，車輛引擎突然冒煙起火，她立刻將車行駛到路肩，不久車頭整車陷入大火，火勢即一發不可收拾，員警趕緊請車上3人遠離車輛，消防局據報趕到撲滅火勢，消防人員花了近20分鐘撲滅火勢。

國道警方協助下，車上3均未受傷，不過火燒車濃煙造成車流回堵約3公里，影響北上車流，警方立即通知警廣及交控中心提醒用路人注意路況，未波及其他用路人，現場由工務段清掃路面，起火原因由警方、消防單位鑑識調查中。

國1五楊高架北向中壢段火燒車，大火猛烈燒成廢鐵，車上3人逃過一劫。記者曾增勳／翻攝
國1五楊高架北向中壢段火燒車，大火猛烈燒成廢鐵，車上3人逃過一劫。記者曾增勳／翻攝
國1五楊高架北向中壢段火燒車，大火猛烈燒成廢鐵，車上3人逃過一劫。記者曾增勳／翻攝
國1五楊高架北向中壢段火燒車，大火猛烈燒成廢鐵，車上3人逃過一劫。記者曾增勳／翻攝
國1五楊高架北向中壢段火燒車，大火猛烈燒成廢鐵，車上3人逃過一劫。記者曾增勳／翻攝
國1五楊高架北向中壢段火燒車，大火猛烈燒成廢鐵，車上3人逃過一劫。記者曾增勳／翻攝

國道 五楊高架

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