影／內湖警察春節忙什麼？ 混血辣媽芳小如化身記者拍片揭密

年關將近，警方因應農曆春節，今起展開為期15天的加強重要節日安全維護工作，內湖派出所找來擁有超過87萬臉書粉絲的網紅「芳小如」一同拍攝影片，宣導警方的便民服務及管制措施。

警方指出，今年的加強重要節日安全維護工作，從1月24日起至2月7日，為期15天，內湖警分局提供三大項重點服務及管制措施。

一、「治安平穩」協助護鈔、維護金融機構安全，並結合民眾力量巡守超商，防止暴力事件及防搶、防竊、防詐騙。

二、「交通順暢」內湖分局轄區之大賣場、台北花市、碧山巖及白石湖風景區等實施交通疏導管制措施。

三、「民眾安心」春節返鄉可申請住居安全維護、重要人潮聚集處，提供機動派出所服務。

內湖派出所表示，網紅混血辣媽「芳小如」是內湖在地居民，與警方互動良好，這次春節宣導她化身特派記者，在內湖派出所採訪，了解警察在春節時間的工作，並公益拍攝宣導影片。警方在春節分2梯次休假，部分警察同仁除夕夜將在派出所圍爐，波麗士全力守護內湖鄉親。