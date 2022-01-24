影／男童公園看熱舞被迷住 家長分神拿手機搞丟他
台中市4歲陳姓男童22日晚間獨自在中正公園無大人陪伴，警方據報到場，帶著男童在公園繞了一圈找家長，還好男童母親及時發現兒子不見而報警，母子團圓。男童母親說，她當時是到轎車拿手機，兒子可能是被玻璃屋的熱舞學生給吸引注意力，才會走散。
台中市第二警分局永興所警員許銘甫、蕭士于在22日晚間7時許獲報，陳姓男童（4歲）在中正公園走失，兩警詢問男童時，男童僅知自己姓名，不知道住家地址、電話，並稱是與母親一起到公園散步，警方先帶著男童在公園尋找家長，也前往附近停車場找人，但找了一圈都沒看到家長現身。
正當警員發愁要如何找人時，派出所即接獲男童母親報案，稱與兒子走失，經聯絡後總算讓母子團聚，男童母親也放下心中大石。
男童母親說，與兒子住在北屯區，有空會帶兒子到北區中正公園散步，當時因手機遺忘在車上，所以返回轎車拿手機，當時她叮嚀兒子，要留在兒童遊戲區等待她歸來，不要亂跑，兒子可能是被公園內玻璃屋熱舞的大學生吸引，越走越遠才會迷路。
警員聽完後，朝著男童機會教育「要聽媽媽的話不能亂跑，不然遇到壞人就慘了」，也提醒家長務必不能讓孩子離開視線，否則後果不堪設想，母子連聲說好，並再三向員警道謝。
第二警分局長陳家銘呼籲，民眾若在路上發現疑似走失兒童，請盡快報警協助，並呼籲民眾家中若有年幼小孩，千萬不能讓小孩離開視線，勿因一時不察而發生憾事。
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