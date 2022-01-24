公園聚賭被捕還以為沒戴口罩被抓 高雄10翁遭警怒斥

高雄葉姓老翁與9名友人在公園內聚賭，被轄區警方鳳山分局員警逮捕，葉翁還以為是沒保持社交距離，一句「有戴口罩啊」反駁，引來警方怒斥「疫情擴大還敢賭博」，警詢後依賭博罪送辦。

警方表示，鳳山區南和一路、保安一街口附近的公園傳出有民眾聚賭。南成派出所長林卓材3天前中午穿著便衣前往探場，發現的確有多名男子聚集，有賭博情事。

林卓材立即派遣所內員警到場埋伏及蒐證，在下午2點多時見時機成熟一舉查獲，現場葉翁（77歲）等10名賭客還以為是因沒保持社交距離，才引來取締，便向警方直說「都有戴口罩啊」，讓林卓材斥責「現在疫情擴大，還敢賭博」。