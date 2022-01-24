國道1台塑易燃丙烯腈槽車被撞 台南段回堵7小時還在塞

國道1號中山高南下316公里台南仁德、永康路段，上午6點半發生砂石車、台塑化學槽車與轎車追撞事故，雖然三車駕駛都沒有受傷受困，但因槽車衝過對向車道，車上易燃危險物品「丙烯腈」有外洩風險、拖吊困難，車流回堵到安定、仁德以北間雙向車輛回堵到目前已近7個小時，車輛走走停停，車陣一度長達20公里。

國道警方調查，50歲陳姓男子駕駛砂石車砂石車，上午6點半行經國道8號台南系統入口匝道、匯入國道1號主線車道時，疑因操作不當擦撞行駛外側車道張姓男子駕駛的槽罐車、再衝撞林姓男子的轎車，槽車衝過分隔島車頭在北上車道漏油，所幸載運的易燃丙烯腈未滲漏。

各車駕駛人酒測值均為0，無人受傷，肇事原因由國道新市警分隊調查處理。

警方表示，現場因事故車輛有衝越中央分隔島，要封閉車道，等候接應的化學糟車，南向車道占用內、中線，北向車道占用內線，清空車道費時。

這起造成事故後方持續回堵，建議用路人北向由永康交流道離開國道1號，改走平面道路至安定交流道再上國道1號；南向由安定交流道或是轉由國道8號離開國道1號。