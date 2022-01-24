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國道1台塑易燃丙烯腈槽車被撞 台南段回堵7小時還在塞

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

國道1號中山高南下316公里台南仁德、永康路段，上午6點半發生砂石車、台塑化學槽車與轎車追撞事故，雖然三車駕駛都沒有受傷受困，但因槽車衝過對向車道，車上易燃危險物品「丙烯腈」有外洩風險、拖吊困難，車流回堵到安定、仁德以北間雙向車輛回堵到目前已近7個小時，車輛走走停停，車陣一度長達20公里。

國道警方調查，50歲陳姓男子駕駛砂石車砂石車，上午6點半行經國道8號台南系統入口匝道、匯入國道1號主線車道時，疑因操作不當擦撞行駛外側車道張姓男子駕駛的槽罐車、再衝撞林姓男子的轎車，槽車衝過分隔島車頭在北上車道漏油，所幸載運的易燃丙烯腈未滲漏。

各車駕駛人酒測值均為0，無人受傷，肇事原因由國道新市警分隊調查處理。

警方表示，現場因事故車輛有衝越中央分隔島，要封閉車道，等候接應的化學糟車，南向車道占用內、中線，北向車道占用內線，清空車道費時。

這起造成事故後方持續回堵，建議用路人北向由永康交流道離開國道1號，改走平面道路至安定交流道再上國道1號；南向由安定交流道或是轉由國道8號離開國道1號。

警方表示，警預估還要至少2小時才可以處理完，目前安定到大灣、仁德路段車速只有約20公里甚至走走停停，呼籲駕駛人提早改道；不過長途駕駛人改道走常走的台86東西向快速公路，東向接國道3號關廟交流道路段也在塞車，駕駛人要留意。

砂石車撞載易燃丙烯腈槽車 國道清運台南路段回堵7小時。記者周宗禎／翻攝
砂石車撞載易燃丙烯腈槽車 國道清運台南路段回堵7小時。記者周宗禎／翻攝

國道 車道 塞車

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國1北上台南永康段3車追撞 台塑槽車衝至對向致雙向回堵近20公里

國道1號斗南段槽車翻覆鹽酸滲漏 回堵逾1公里

高雄砂石車沿路狂瀉泥沙1.2公里　歷時4小時才清完

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