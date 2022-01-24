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壯年男「網交」與父母衝突離家 亂開車門求人載驚動警

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市汪姓男子已屆壯年，與父母同住，20日時父母因網路交友問題出言責備，他心生不滿、索性離家，並在南區街頭遊盪，任意開了一位市民的轎車車門，坐上車詢問「能不能載我到台北」，嚇得市民報警，警方到場關心，協助將汪載返住處，規勸汪與家人相處要有耐心，也別讓家中長者擔心。

台中市第三警分局勤工所在20日獲報，汪姓男子（35歲）疑精神狀況不佳，戴著安全帽在南區忠明南路遊盪，還坐進一輛剛停好的市民轎車內，詢問車主「能否幫忙載到台北」，因汪行為脫序，不願離開轎車後座，市民找來警方協助。

勤工所巡佐姚智中、警員林冠廷到場，先坐進車內與汪溝通，起初汪對於警員詢問，默不作聲，經警員耐心開導，汪才坦言，當天上午因故與父母吵架，他便騎機車離家，並將手機開啟「飛航模式」，就是要讓父母找不到人。

警方見汪精神狀況不佳，擔心汪在警方離開後，沒有返家，繼續遊盪，所以直接將汪載回住處，汪父母看到兒子回家時，十分激動，聽到兒子開別人車門要搭車時，更是緊張直說「萬一真的跑去台北，找不到人，該如何是好」，頻頻對警方致謝。

第三警分局表示，農曆新年是家人們團圓聚首的重要節日，今年度加強重要節日安全維護工作期間，警方為守護民眾和家人的寶貴時光，以治安平穩、交通順暢、民眾安心為三大主軸，結合民力共同維護轄區治、交安，並積極協助迷途、失蹤民眾返家團圓，一起奔向幸「虎」的一年。

台中市汪姓男子在20日與父母吵架後負氣離家，在南區亂開市民轎車車門，警方獲報後協助汪返家。圖／第三警分局提供
台中市汪姓男子在20日與父母吵架後負氣離家，在南區亂開市民轎車車門，警方獲報後協助汪返家。圖／第三警分局提供
台中市汪姓男子在20日與父母吵架後負氣離家，在南區亂開市民轎車車門，警方獲報後協助汪返家。圖／第三警分局提供
台中市汪姓男子在20日與父母吵架後負氣離家，在南區亂開市民轎車車門，警方獲報後協助汪返家。圖／第三警分局提供

父母 台中市

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