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影／驚險！4人虎頭山駕車衝出山崖 枝幹接住保住一命

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一輛轎車昨天深夜行駛虎頭山山路，疑似視線不佳又天雨路滑，在轉彎處打滑後衝出道路、掉下山崖，但車體幸運被山邊枝幹接住，底下是100多公尺深的山谷，險象環生，所幸經對向目擊駕駛報案後很快就獲救，車內4人中僅2人受輕傷，並無大礙。

桃園警分局昨天凌晨3時40分接獲民眾報案，稱桃園區成功路三段虎頭山一帶，有一輛轎車衝出邊坡，墜入山谷，轄區青溪派出所立即與桃園交通中隊，偕同大有消防分隊趕往救援。

現場位在虎頭山環保公園與垃圾掩埋場之間的一處大彎道。警消獲報抵達，只見一輛藍色BMW掛在距離路面約10公尺的枝幹上，懸在半空，底下山谷深度逾100公尺，車內有2男2女，險象環生，立即封鎖該路段行交通管制。

消防人員小心翼翼下到山谷，架起梯子，讓其中3人自行爬上，而其中一名女性乘客因受傷較重，自陳背痛難以動彈，消防員便將她固定在長背板後拉上山崖，全員在事發20分鐘後均獲救。

警方指出，2名女乘客受擦挫傷、瘀傷，經送醫治療後並無大礙。

警方調查，賴姓男駕駛（20歲）酒測值為0，經瞭解是因夜晚天色昏暗，又逢天雨路滑，對於路況不熟，不慎打滑發生意外。

警方呼籲，汽機車駕駛夜間行經山路務必減速慢行，以維護行車安全。

藍色BMW掉落山崖，卡在10公尺處的枝幹上，底下是100多公尺深的山谷，險象環生。記者楊湛華／翻攝
藍色BMW掉落山崖，卡在10公尺處的枝幹上，底下是100多公尺深的山谷，險象環生。記者楊湛華／翻攝
藍色BMW掉落山崖，卡在10公尺處的枝幹上，底下是100多公尺深的山谷，險象環生。記者楊湛華／翻攝
藍色BMW掉落山崖，卡在10公尺處的枝幹上，底下是100多公尺深的山谷，險象環生。記者楊湛華／翻攝

桃園 消防員

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