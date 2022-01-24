消防局長一句話激起主委愛心 桃園65年老廟捐贈勤務車

桃園市蘆竹區德林寺創立65年，香火鼎盛，是大竹地區佛教信仰核心之一，廟方有感當地人口增加、消防勤務日漸繁重，在消防局長謝呂泉提議下，今天捐贈消防勤務車一輛，盼能提升在地救災、安檢能量。

德林寺創立迄今65年，奉觀音佛祖為主神，為桃市廣為人知的佛教聖地之一，信徒普及全台各地，今天上午捐贈大竹消防分隊消防勤務車一輛，由市長鄭文燦代表受贈。

這次捐贈是局長謝呂泉促成。德林寺主委賴文龍表示，兩個月前遇到局長時，他提到消防局勤務車部分老舊、時常故障，因而起了捐贈新車的念頭，後來趁廟方召開委員會時提議，大家都覺得是好事一樁，全體一致同意。

鄭文燦指出，大竹地區近年人口增加，分隊去年緊急救護2111件，一天大小案件6至7件，火災一年則有221件，儼然是蘆竹區重點分隊，消防勤務車對提升消防安全及協助安檢勤務很有幫助，相信鄉親們會感受到德林寺的愛心

謝呂泉表示，消防勤務車不僅平時能提供消防人員執行災害預防、災害搶救、宣導及為民服務等案件，更能作為救災及裝備運送等緊急勤務的後勤支援使用，有效提升勤務機動性及安全性，對消防工作推動可說助益良多。