今起全國金融機構有警察守望 民眾送清水警咖啡致謝
春節將到，全國警察今天起在各金融機構前守望，確保民眾提存款安全，台中市清水警分局今起在轄內45家金融機構守望，剛好有民眾要到銀行提款，特別去買咖啡送給守望的警察致謝。
清水警分局轄區涵蓋沙鹿、清水、梧棲等區，金融機構有45家，農曆春節將近，為加強111年加強重要節日安全維護工作，為守護民眾提領、存款安全，清水警分局今天開始，規劃警力於各金融機構計45處執行安全守望勤務，讓民眾安心過好年。
清水警分局長游永中到轄區金融機構向行員及民眾宣導，遇臨櫃匯款轉帳、大筆金額匯款、不正常海外匯款、神色緊張民眾，請通報轄區派出所，警方將到場了解原因，告知民眾詐騙集團手法，攔阻詐騙案件，若有可疑來電也可撥打165反詐騙專線或110求證，杜絶詐騙，民眾若有大量提(存)款可向鄰近派出所申請警方協助護送。
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