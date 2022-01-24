今起全國金融機構有警察守望 民眾送清水警咖啡致謝

春節將到，全國警察今天起在各金融機構前守望，確保民眾提存款安全，台中市清水警分局今起在轄內45家金融機構守望，剛好有民眾要到銀行提款，特別去買咖啡送給守望的警察致謝。

清水警分局轄區涵蓋沙鹿、清水、梧棲等區，金融機構有45家，農曆春節將近，為加強111年加強重要節日安全維護工作，為守護民眾提領、存款安全，清水警分局今天開始，規劃警力於各金融機構計45處執行安全守望勤務，讓民眾安心過好年。