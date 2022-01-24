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無業男連犯3竊案 好拔監視器躲警 拖鞋卻露餡
高雄40歲陳姓男子，近日在內門區連續犯下3起農機具竊案，警方獲報後展開調查，逐一過濾分析後發現，陳男犯案時，都習慣穿藍白拖鞋。警方以鞋追人，日前在台南將陳男拘提到案，當時腳下仍穿著犯案時穿的拖鞋，經比對後鞋印吻合，警詢後，將他依竊盜罪嫌移送。
旗山警分局1月中旬，接獲內門多名農民報案稱，農機具遭竊，經偵查隊及內門分駐所調查下，發現騎機車總是穿著藍白拖鞋的陳男涉有重嫌，通知他到案卻遲遲未出面。
據了解，陳男居無定所，平時沉迷網路遊戲，無固定職業，專挑偏僻農舍、工寮作為行竊目標，並趁農民不在時，竊取財物與農機具等民生用品再伺機變現，作為生活開銷，且為躲避查緝，還會將現場監視器拔走，擾亂警方辦案。
警方於17日下午5時許，發現陳男蹤跡，前往台南市關廟地區持拘票跨區逮人。陳男被逮時還穿著藍白拖鞋，起初，他否認犯行，經警方現場比對鞋印，確定穩合，並出示相關影像證據佐證，才俯首認栽。警詢後，將他依竊盜罪移送。
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