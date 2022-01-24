快訊

打第三劑到底有沒有效？ 期刊揭7款不同廠牌新冠疫苗效果

指揮中心病例圖只放大境外移入 鄉民改圖列本土縣市被讚爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／影片曝光！慣竊撞偵防車 彰化警開2槍加辣椒水制伏

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化警分局員警昨晚8時10分持搜索票，在彰化市長順街查緝涉及多項竊盜案的44歲陳姓男子時，陳男涉嫌開車衝撞偵防車，警員對空鳴槍一槍後，對右前車輪再開一槍。陳下車要逃逸時，遭警員噴灑辣椒水，逮捕過程受輕傷戒護送醫。警方詢後，依妨害公務、竊盜罪嫌將全案移送彰化地檢署偵辦。 

警方調查，有多項竊盜前科的陳姓男子因涉及多項竊盜案，經彰化警分局向法院申請搜索票獲准後，大竹派出所3名員警查出他的行蹤，發現在彰化市長順街198巷1號前，立即趕往查緝，卻遭陳民駕駛已註銷轎車衝撞偵防車，警員隨即對空鳴槍1發警示，再對陳嫌所駕輪胎開1發制止，員警並用銳器擊破車窗。

陳企圖逃逸時，員警用噴灑辣椒水制止，陳受不了，從破碎車窗追出來，然後衝過鐵路平交道，再翻越柵欄，但員警追了約50公尺迅速趕上，將他制伏，逮捕過程嫌犯的下巴受輕傷，戒護送醫，員警皆未受傷。

彰化警分局員警昨晚在彰化市長順街查緝涉及多項竊盜案的44歲陳姓男子時，陳男涉嫌開車衝撞偵防車，警員對空鳴槍一槍後，對右前車輪再開一槍，將陳逮捕。圖／警方提供
彰化警分局員警昨晚在彰化市長順街查緝涉及多項竊盜案的44歲陳姓男子時，陳男涉嫌開車衝撞偵防車，警員對空鳴槍一槍後，對右前車輪再開一槍，將陳逮捕。圖／警方提供
彰化警分局員警昨晚在彰化市長順街查緝涉及多項竊盜案的44歲陳姓男子時，陳男涉嫌開車衝撞偵防車，警員對空鳴槍一槍後，對右前車輪再開一槍，將陳逮捕。圖／警方提供
彰化警分局員警昨晚在彰化市長順街查緝涉及多項竊盜案的44歲陳姓男子時，陳男涉嫌開車衝撞偵防車，警員對空鳴槍一槍後，對右前車輪再開一槍，將陳逮捕。圖／警方提供
彰化警分局員警昨晚在彰化市長順街查緝涉及多項竊盜案的44歲陳姓男子時，陳男涉嫌開車衝撞偵防車，警員對空鳴槍一槍後，對右前車輪再開一槍，將陳逮捕。圖／警方提供
彰化警分局員警昨晚在彰化市長順街查緝涉及多項竊盜案的44歲陳姓男子時，陳男涉嫌開車衝撞偵防車，警員對空鳴槍一槍後，對右前車輪再開一槍，將陳逮捕。圖／警方提供

彰化 竊盜 妨害公務

延伸閱讀

抓到了！彰化警方夜裡開了2槍 逮獲竊盜嫌犯

彰化員林田中央休憩步道啟用 居民增加休閒小確幸

手機響被扣3級分 學測最後1天彰化考區7件違規

蜘蛛人慣竊 隨機進屋赫見滿屋警察 再偷議員服務處

相關新聞

影／小黃失控撞水泥柱翻車1死 受傷運將稱不是他開的

台中地區昨晚濃霧，一輛計程車行駛台中市大雅區東大路時，自撞社區別墅區水泥柱，再撞路旁4輛機車而後翻車，王姓男子被救出後送醫急救仍不治，有酒精反應，余姓計程車主受傷自行爬出，他稱是王姓友人駕車，肇事原因警方調查中。

壯年男「網交」與父母衝突離家 亂開車門求人載驚動警

台中市汪姓男子已屆壯年，與父母同住，20日時父母因網路交友問題出言責備，他心生不滿、索性離家，並在南區街頭遊盪，任意開了...

影／驚險！4人虎頭山駕車衝出山崖 枝幹接住保住一命

桃園市一輛轎車昨天深夜行駛虎頭山山路，疑似視線不佳又天雨路滑，在轉彎處打滑後衝出道路、掉下山崖，但車體幸運被山邊枝幹接住...

消防局長一句話激起主委愛心 桃園65年老廟捐贈勤務車

桃園市蘆竹區德林寺創立65年，香火鼎盛，是大竹地區佛教信仰核心之一，廟方有感當地人口增加、消防勤務日漸繁重，在消防局長謝...

無業男連犯3竊案 好拔監視器躲警 拖鞋卻露餡

高雄40歲陳姓男子，近日在內門區連續犯下3起農機具竊案，警方獲報後展開調查，逐一過濾分析後發現，陳男犯案時，都習慣穿藍白...

基隆慈善團體回收據點疑瓦斯罐氣爆 年長志工輕微灼傷

基隆市劉銘傳路一處慈善單位的70多歲男性志工，今天上午在回收物據點整理物品時，疑發生瓦斯罐氣爆意外，造成他的左臉頰和左手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。