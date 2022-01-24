影／影片曝光！慣竊撞偵防車 彰化警開2槍加辣椒水制伏

彰化警分局員警昨晚8時10分持搜索票，在彰化市長順街查緝涉及多項竊盜案的44歲陳姓男子時，陳男涉嫌開車衝撞偵防車，警員對空鳴槍一槍後，對右前車輪再開一槍。陳下車要逃逸時，遭警員噴灑辣椒水，逮捕過程受輕傷戒護送醫。警方詢後，依妨害公務、竊盜罪嫌將全案移送彰化地檢署偵辦。

警方調查，有多項竊盜前科的陳姓男子因涉及多項竊盜案，經彰化警分局向法院申請搜索票獲准後，大竹派出所3名員警查出他的行蹤，發現在彰化市長順街198巷1號前，立即趕往查緝，卻遭陳民駕駛已註銷轎車衝撞偵防車，警員隨即對空鳴槍1發警示，再對陳嫌所駕輪胎開1發制止，員警並用銳器擊破車窗。