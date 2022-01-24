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泰國移工女友越洋寄家鄉香腸 驗出非洲豬瘟送辦

中央社 / 高雄24日電

春節將至，1名在高雄橋頭區工作的泰國籍移工請女友自泰國寄送香腸抵台，香腸被驗出有非洲豬瘟病毒，移民署將這名移工拘提到案，移送橋頭地檢署偵辦。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊今天發布新聞稿指出，日前接獲農委會動植物防疫檢疫局攔檢通報，高雄郵件處理中心查到1件來自泰國郵包內香腸驗出非洲豬瘟病毒。

高雄市專勤隊追查發現，收件者是泰國籍移工阿才（化名），他9年前抵台工作，目前在高雄橋頭區1家鋼鐵工廠擔任技工，日前已將這名移工拘提到案。

高雄市專勤隊表示，阿才因許久未回鄉與女友相聚，女友郵寄泰國當地的香料、魚乾及香腸等家鄉食材，希望讓阿才可以在台灣過年時吃用。

阿才供稱，雖然知道有宣導不能輸入國外肉製品，但還是心存僥倖，請女友郵寄包裹，沒想到竟然含有非洲豬瘟病毒。

高雄市專勤隊指出，為釐清這批肉品是否流入境內，已報請橋頭地檢署指揮偵辦，目前檢方及移民署持續偵辦中。違反規定輸入疫區肉製品到台灣，將面臨最高可處7年以下有期徒刑或併科新台幣300萬元以下罰金。

高雄市專勤隊表示，含非洲豬瘟病毒的肉製品若進入廚餘處理，可能造成台灣本土畜牧產業嚴重危害；呼籲民眾不要將違規肉製品郵寄至台灣，也不要購買來路不明肉製品。

非洲豬瘟 移民署 泰國

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