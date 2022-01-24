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騎著單車去偷Youbike 鮮紅大背包男爽騎一天落網
高雄40歲李姓男子騎著單車到鹽埕區全聯超市，他發現門口停著一輛未上鎖的YouBike，竟「以車換車」，將自己的單車留在現場後騎著YouBike離去，後來租借YouBike的衣索比亞籍學生發現單車不翼而飛報警，警方根據李男特徵，隔天迅速逮到揹著鮮紅色大背包的李嫌，全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
警方調查，衣索比亞外籍學生騎著租來的YouBike，到鹽埕區全聯購物，買完東西後卻發現腳踏車不翼而飛，他憂心單車失竊恐要賠償上萬元，著急跑到派出所求助。
警方受理後，先安撫外籍大學生情緒，請他不用擔心，會幫忙找回單車，隨後調閱商場外的監視器畫面，掌握單車是由揹著紅色大背包的李嫌騎走。
隔天上午11時許，鹽埕分局七賢路派出所警員李堉銘執行護鈔勤務，正好在途中發現李男正騎著竊來的YouBike逛大街，當場將他攔下，李男見員警盤查，還非常鎮定地向警方辯稱「車子是我借來的。」
但員警比對單車編號，確認是失竊的單車，加上他的鮮紅色背包太顯眼，將李帶回派出所播放監視器畫面，李見躲不過才坦承竊車。
警方調查，李男當天先騎著一輛銀色單車，停在這輛YouBike旁邊後，隨後「以車換車」騎著YouBike離去，李嫌辯稱銀色單車是自己所有，但警方疑惑「自己的幹嘛還要換YouBike？」懷疑他是騎驢尋馬，看到價高的YouBike沒上鎖，才動手行竊，全案警詢後，依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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