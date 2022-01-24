快訊

打第三劑到底有沒有效？ 期刊揭7款不同廠牌新冠疫苗效果

指揮中心病例圖只放大境外移入 鄉民改圖列本土縣市被讚爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節9天連假 新北淡水將實施交通疏導

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

今年春節假期自1月29日至2月6日共9天，新北市淡水地區預計從年前最後上班日（28日）就會開始湧現旅遊車潮及人潮，警方已規畫交通疏導措施，呼籲民眾遵循員警指揮通行。

淡水警分局指出，連假期間包括淡水古蹟園區、金色水岸、漁人碼頭、天元宮、三芝海上平台等風景點周邊、以及淡海輕軌沿線均將實施交通疏導管制，請用路人多利用替代道路行駛。

捷運淡水站地下停車場一旦停滿，警方將引導車輛改至淡水區中山路、中正路一段沿線各替代停車場（共計1816格車位），避免待停車輛占用車道影響交通順暢。

淡水中正路老街則在每日中午12時至晚間8時，於中正路、三民街口，中正路、文化路口，文化路、新生街口管制汽車進入，以確保行人安全。

淡水警分局呼籲民眾，春節連假期間請多搭乘大眾運輸工具出門，並落實防疫措施，以減少行旅及停車等候時間。此外請小心駕駛且務必遵守交通規則，切勿酒後開車、超速或違規使用手機，確保行車平安。

春節連假期間淡水地區將有交通疏導措施。圖／警方提供
春節連假期間淡水地區將有交通疏導措施。圖／警方提供
春節連假期間淡水地區將有交通疏導措施。圖／警方提供
春節連假期間淡水地區將有交通疏導措施。圖／警方提供
春節連假期間淡水地區將有交通疏導措施。圖／警方提供
春節連假期間淡水地區將有交通疏導措施。圖／警方提供

淡水 連假

延伸閱讀

台東取消春節發紅包活動 重啟機場及火車站快篩站

第20期開打北市接種26.5萬 下午公布再增春節專案打BNT

預祝春節平安快樂 LUXGEN春節假期服務不打烊

新課綱上路第三年 新北再推校訂亮點課程

相關新聞

影／小黃失控撞水泥柱翻車1死 受傷運將稱不是他開的

台中地區昨晚濃霧，一輛計程車行駛台中市大雅區東大路時，自撞社區別墅區水泥柱，再撞路旁4輛機車而後翻車，王姓男子被救出後送醫急救仍不治，有酒精反應，余姓計程車主受傷自行爬出，他稱是王姓友人駕車，肇事原因警方調查中。

消防局長一句話激起主委愛心 桃園65年老廟捐贈勤務車

桃園市蘆竹區德林寺創立65年，香火鼎盛，是大竹地區佛教信仰核心之一，廟方有感當地人口增加、消防勤務日漸繁重，在消防局長謝...

無業男連犯3竊案 好拔監視器躲警 拖鞋卻露餡

高雄40歲陳姓男子，近日在內門區連續犯下3起農機具竊案，警方獲報後展開調查，逐一過濾分析後發現，陳男犯案時，都習慣穿藍白...

基隆慈善團體回收據點疑瓦斯罐氣爆 年長志工輕微灼傷

基隆市劉銘傳路一處慈善單位的70多歲男性志工，今天上午在回收物據點整理物品時，疑發生瓦斯罐氣爆意外，造成他的左臉頰和左手...

影／影片曝光！慣竊撞偵防車 彰化警開2槍加辣椒水制伏

彰化警分局員警昨晚8時10分持搜索票，在彰化市長順街查緝涉及多項竊盜案的44歲陳姓男子時，陳男涉嫌開車衝撞偵防車，警員對...

騎著單車去偷Youbike 鮮紅大背包男爽騎一天落網

高雄40歲李姓男子騎著單車到鹽埕區全聯超市，他發現門口停著一輛未上鎖的YouBike，竟「以車換車」，將自己的單車留在現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。