春節9天連假 新北淡水將實施交通疏導

今年春節假期自1月29日至2月6日共9天，新北市淡水地區預計從年前最後上班日（28日）就會開始湧現旅遊車潮及人潮，警方已規畫交通疏導措施，呼籲民眾遵循員警指揮通行。

淡水警分局指出，連假期間包括淡水古蹟園區、金色水岸、漁人碼頭、天元宮、三芝海上平台等風景點周邊、以及淡海輕軌沿線均將實施交通疏導管制，請用路人多利用替代道路行駛。

捷運淡水站地下停車場一旦停滿，警方將引導車輛改至淡水區中山路、中正路一段沿線各替代停車場（共計1816格車位），避免待停車輛占用車道影響交通順暢。

淡水中正路老街則在每日中午12時至晚間8時，於中正路、三民街口，中正路、文化路口，文化路、新生街口管制汽車進入，以確保行人安全。