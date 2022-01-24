聽新聞
test
0:00 / 0:00
春節9天連假 新北淡水將實施交通疏導
今年春節假期自1月29日至2月6日共9天，新北市淡水地區預計從年前最後上班日（28日）就會開始湧現旅遊車潮及人潮，警方已規畫交通疏導措施，呼籲民眾遵循員警指揮通行。
淡水警分局指出，連假期間包括淡水古蹟園區、金色水岸、漁人碼頭、天元宮、三芝海上平台等風景點周邊、以及淡海輕軌沿線均將實施交通疏導管制，請用路人多利用替代道路行駛。
捷運淡水站地下停車場一旦停滿，警方將引導車輛改至淡水區中山路、中正路一段沿線各替代停車場（共計1816格車位），避免待停車輛占用車道影響交通順暢。
淡水中正路老街則在每日中午12時至晚間8時，於中正路、三民街口，中正路、文化路口，文化路、新生街口管制汽車進入，以確保行人安全。
淡水警分局呼籲民眾，春節連假期間請多搭乘大眾運輸工具出門，並落實防疫措施，以減少行旅及停車等候時間。此外請小心駕駛且務必遵守交通規則，切勿酒後開車、超速或違規使用手機，確保行車平安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言