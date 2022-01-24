台中石岡警戶外宣導過年免費服務 護鈔和舉家外出巡邏

「你如果需要，可以申請免費的服務哦！」農曆過年將到，台中市東勢警分局石岡分駐所員警最近在超商和金融機構等地當行銷員，介紹警方過年期間的免費服務，包括提領現金和存款，舉家外出也可申請警方巡邏。

農曆春節將到，為守護民眾財產安全，東勢分局在春節安全維護工作期間，除了打擊犯罪外，將提供「保護民眾存、提款護鈔」及「舉家外出巡邏」等多項暖心服務，石岡分駐所員警也透過面對面親切敘述的方式，至各超商、金融機構等處向民眾加強宣導，籲請需要的鄉親可多利用。

警方指出，民眾存、提大筆款項可申請護鈔，申請人可以電話或親自至各警察單位要求協助存提款護鈔服務，無資格限制，只要是各分局轄內學校、公司、民眾或金融機構轉知有提領鉅款需護鈔的對象，都可向警察機關申請護鈔。

若民眾在春節期間有外出旅遊地規劃，可向警方申請住居安全維護，受理後將派員現地勘察，將住家納入巡邏線或在適當地點增設臨時巡邏箱，定時加強巡邏，不讓宵小趁虛而入。