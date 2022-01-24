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竹北男酒駕 撞斷護欄掉落豆子埔溪床遭法辦

中央社 / 新竹縣24日電

曾姓男子昨天開車行經竹北市莊敬七街與勝利八街路口時，衝撞豆子埔溪的護欄掉落於溪床，警方今天指出，男子酒測值超標，警詢後將依公共危險罪嫌送辦。

竹北警分局今天向中央社記者表示，46歲肇事的曾姓男子昨天晚間6時許駕駛白色休旅車，行經莊敬七街時，撞倒路邊機車後，車子未停下，再衝斷豆子埔溪的護欄掉落溪床中。

警方指出，獲報後前往現場處理，休旅車落於溪床上，四輪朝天，駕駛曾姓男子身上散出濃厚酒氣，經救護送醫治療。曾男酒測值達每公升1.26毫克，警詢後，將依公共危險罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方呼籲，行經路口應減速慢行，並遵守交通規則；喝酒不開車，避免發生交通事故，確保自身及用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

休旅車 酒測

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