竹北男酒駕 撞斷護欄掉落豆子埔溪床遭法辦

國道1號中山高北上316公里台南永康路段，上午6點半發生砂石車、台塑槽車與轎車追撞事故，因槽車衝過對向車道，拖吊困難造成雙向中內側車道塞車到現在將近三個小時、雙向車流回堵長達17公里；因事故車輛正在拖吊封閉南下車道，有駕駛人塞車已兩個多小時、抱怨連連。警方呼籲駕駛人耐心等候或者提早改道。

2022-01-24 08:20