國1台南系統3車事故槽罐車衝越分隔島 回堵嚴重

1輛砂石車今天上午6時許行經國道8號台南系統入口匝道匯入國道1號主線車道時，擦撞1輛槽罐車與1輛自小客車，雖無人員受傷，但槽罐車衝越中央分隔島，造成雙向交通嚴重堵塞。

國道公路警察局第四公路警察大隊發布新聞稿指出，50歲陳姓男子駕駛的砂石車上午6時30分左右，由國道8號台南系統入口匝道匯入國道1號主線車道時，疑似因操作不當擦撞行駛外側車道、由張姓男子駕駛的槽罐車，及另1輛由林姓男子駕駛的自小客車。

由於有事故車輛受撞擊力道影響衝過中央分隔島，南向車道占用內、中線車道，北向車道占用內線車道，適逢上班通勤尖峰時段，造成事故地點後方回堵。

警方指出，槽罐車載運危險物品丙烯腈，事故後檢查未滲漏，無人員受傷，3車輛駕駛人酒測值均為零，肇事原因由新市分隊調查處理。

由於事故處理較久，除了國道1號嚴重回堵外，鄰近的永康、大灣交流道匝道入口也受影響，車速緩慢，台南市永康警分局緊急加派員警前往協助疏導管制，呼籲用路人必要時可提前改道。