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影／大甲警拍微電影請神尊人偶交安宣導

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

春節將到，台中市大甲警分局結合在地特色，請神尊人偶一起拍交通安全宣導微電影，濟公、土地公、三太子齊現身，員警演聲優配音，微電影生動有趣。

每逢過年，大甲鎮瀾宮、鐵砧山風景區、麗寶樂園、后豐自行車道等廟宇及風景遊樂區都有大批遊客，今年農曆過年共有9天連續假期，將吸引大批遊客；為了讓民眾開心遊玩不塞車，大甲警分局針對轄內廟宇、風景區景點沿線及周邊等易塞車路段，做好相關的交通疏導管制措施，要讓遊客與當地居民感受到交通順暢。

大甲警分局長吳燕山表示，轄區交通事故發生肇因以「酒後駕車」、「未禮讓年長者」及「超速違規」等項目為主因，大甲是全國知名宗教聖地，為因應轄區特性，結合在地特色，精進春節期間交安宣導創新作為，請來「濟公、土地公、三太子」等3尊神尊人偶與員警共同拍成微電影，分別宣導「勿酒後駕車」、「禮讓年長者」及「不超速不飆車」等重大違規項項目，並利用臉書、LINE、IG等社群媒體廣為宣導，也將影片置放於大甲警分局官方網站，吸引民眾目光，加深民眾交安觀念，降低交通事故發生。

吳燕山呼籲民眾，春節期間隨時收聽警察廣播電台路況報導，過年家人開心團聚，千萬不要酒後駕車，尤其該分局正嚴格執行市府所訂「掃除『醉』犯」工作，酒後開車害人害己，酒駕零容忍。

台中大甲警方結合在地特色，請神尊人偶一起交通安全宣導。圖／警方提供
台中大甲警方結合在地特色，請神尊人偶一起交通安全宣導。圖／警方提供

微電影 春節

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