春節茂谷柑橘盛產採收 台中東勢警啟動「護果專案」

春節柑橘正上市，台中市東勢區明正里茂谷柑橘陸續採收，為避免宵小趁農民農務繁忙無暇看顧之際，偷走農民辛苦栽種水果，台中東勢警分局石城派出所啟動「護果專案」，加強轄區巡邏，嚇阻竊賊。

每年1到2月是柑橘等農產品採收期，東勢區明正里的茂谷柑橘全省知名，高經濟價值水果遭宵小覬覦，為防止竊嫌偷水果造成果農財產損失，石城派出所員警與轄內果農合作啟動「護農專案」，由所長親自拜訪轄內各里里長、果農，聽取對警方執行護果專案建議，針對轄區水果分布區域及農民提出之申請區域加強巡邏視察，並結合社區守望相助隊強化防竊勤務，也利用社區治安座談會及員警家戶訪查時機，教導農民如何防制農產品被盜，並隨時受理果農申請警力協助防竊護果巡邏。