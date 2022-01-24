快訊

中央疫情中心錯登 台中本土確診案例仍是0

影／疑酒駕載客失控 台中計程車自撞水泥柱翻車1死1傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節茂谷柑橘盛產採收 台中東勢警啟動「護果專案」

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

春節柑橘正上市，台中市東勢區明正里茂谷柑橘陸續採收，為避免宵小趁農民農務繁忙無暇看顧之際，偷走農民辛苦栽種水果，台中東勢警分局石城派出所啟動「護果專案」，加強轄區巡邏，嚇阻竊賊。

每年1到2月是柑橘等農產品採收期，東勢區明正里的茂谷柑橘全省知名，高經濟價值水果遭宵小覬覦，為防止竊嫌偷水果造成果農財產損失，石城派出所員警與轄內果農合作啟動「護農專案」，由所長親自拜訪轄內各里里長、果農，聽取對警方執行護果專案建議，針對轄區水果分布區域及農民提出之申請區域加強巡邏視察，並結合社區守望相助隊強化防竊勤務，也利用社區治安座談會及員警家戶訪查時機，教導農民如何防制農產品被盜，並隨時受理果農申請警力協助防竊護果巡邏。

東勢分局石城派出所為落實「護果專案」，動員所內警力投入，也結合民防、義警等民力，加強果園巡邏防竊，以遏阻宵小行為，希望能達到轄內農產品竊盜「零發生」的目標。

台中市東勢區明正里茂谷柑橘陸續採收，警方護果任務啟動。圖／警方提供
台中市東勢區明正里茂谷柑橘陸續採收，警方護果任務啟動。圖／警方提供

農民 柑橘 中東

延伸閱讀

總預算案 立法院拚周五前三讀

中壢低收戶春節不圍爐 改發禮金2300元和物資

海巡慈濟聯手春節前送暖 致贈慰問品外加打掃環境

「無殼」太子爺駐駕日月潭 春節開放擲筊博金牌

相關新聞

影／疑酒駕載客失控 台中計程車自撞水泥柱翻車1死1傷

一輛計程車行駛台中市大雅區東大路時自撞社區別墅區水泥柱後再撞路旁4輛機車後翻車，司機當場無呼吸心跳，送醫急救仍不治，乘客...

果園觸電網 打獵離奇死

花蓮瑞穗鄉四十一歲潘姓男子前夜帶三名友人上山打獵，疑似追捕山羌時闖入楊姓果農的私人柚子園，黃姓友人觸電摔倒，潘想拔插頭救...

新竹驚見狠男設捕獸夾抓浪浪 還用球棒狂毆遭夾狗兒

新竹縣湖口工業區22日凌晨發生驚悚虐狗事件，有男子疑似因不滿流浪狗出沒，竟然用捕獸夾捕捉流浪狗，並拿出棒球棍痛毆，狗兒因...

交友甜蜜陷阱 簽個名噴30萬元

民眾透過交友軟體想結交朋友，卻被業者誘導掏「薪」掏「費」，簽訂高價聯誼服務契約，台中市政府法制局統計，去年申訴案達122...

影／大甲警拍微電影請神尊人偶交安宣導

春節將到，台中市大甲警分局結合在地特色，請神尊人偶一起拍交通安全宣導微電影，濟公、土地公、三太子齊現身，員警演聲優配音，...

春節茂谷柑橘盛產採收 台中東勢警啟動「護果專案」

春節柑橘正上市，台中市東勢區明正里茂谷柑橘陸續採收，為避免宵小趁農民農務繁忙無暇看顧之際，偷走農民辛苦栽種水果，台中東勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。