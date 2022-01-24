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影／疑酒駕載客失控 台中計程車自撞水泥柱翻車1死1傷

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影／疑酒駕載客失控 台中計程車自撞水泥柱翻車1死1傷

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一輛計程車行駛台中市大雅區東大路時自撞社區別墅區水泥柱後再撞路旁4輛機車後翻車，司機當場無呼吸心跳，送醫急救仍不治，乘客受傷自行爬出。司機在醫院抽血檢測有酒精反應，且酒測值超標，真正肇事原因警方調查中。

台中市消防局昨晚11點43分獲報，大雅區東大路二段有車禍，傷者受困車禍需救援，派遣清泉、大雅分隊、消防車1輛、救護車2輛、人員9名，由清泉分隊小隊長吳耀文帶隊前往搶救。

30歲王姓計程車司機當場無呼吸心跳，消防隊員用破壞器材救出後，送到台中榮總急救，今天凌晨不治。乘客54歲余姓男子自行走出車外，頭部外傷、胸痛、意識清醒，被送到光田綜合醫院急救，王姓司機在醫院經抽血有酒精反應。

大雅警方調查，王姓司機當時開計程車載客，經清泉路往東大路二段西往東行駛，不知何故失控衝入東大路二段1100巷別墅區水泥柱，碰撞停放社區路邊4輛機和鐵窗、水管，計程車再翻覆。

警方到場調查，發現地面無煞車痕、道路狀況有濕滑情形，肇因仍在調查中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市大雅區昨天深夜發生計程車疑自撞水泥柱車禍， 一死一傷。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區昨天深夜發生計程車疑自撞水泥柱車禍， 一死一傷。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區昨天深夜發生計程車疑自撞水泥柱車禍， 一死一傷。圖／台中市消防局提供
台中市大雅區昨天深夜發生計程車疑自撞水泥柱車禍， 一死一傷。圖／台中市消防局提供

計程車 酒精 車禍

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