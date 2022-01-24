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新竹驚見狠男設捕獸夾抓浪浪 還用球棒狂毆遭夾狗兒

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣湖口工業區22日凌晨發生驚悚虐狗事件，有男子疑似因不滿流浪狗出沒，竟然用捕獸夾捕捉流浪狗，並拿出棒球棍痛毆，狗兒因被夾住根本無法逃離，慘淪沙包打到奄奄一息，淒厲的叫聲驚動居民才急忙制止男子施暴，緊急通報救援，將受傷的流浪狗送醫。

據了解，虐狗案件發生在湖口工業區光復路上，居民22日凌晨3時許驚聞浪浪的哀嚎慘叫響徹整條街，聞聲查看竟發現有男子正拿棒球棍在毆打一隻黑狗，正打算上前質問為何要虐狗，竟看到驚悚一幕，小黑被捕獸夾夾困，躺在地上，遭夾前肢血肉模糊。

對流浪狗施暴男子的行為引起居民公憤，第一時間更將他包圍質問為何要虐狗，沒想到男子還輕描淡寫稱「那沒關係啦」，讓居民簡直快氣炸，甚至男子還試圖要取走捕獸夾，險些當場將流浪狗遭夾的前肢折斷。

目擊居民們氣憤男子已經不是第一次對流浪狗施暴，之前還曾經用捕獸夾夾流浪貓，甚至就連居民飼養的貓都被夾傷，更指出家畜所人員在他家中搜出至少3具捕獸夾。

新竹縣家畜疾病防治所長彭正宇表示，昨天已派員前往調查，同時將受傷的流浪狗「小黑」，送往動物醫院進行治療，經家畜所人員了解，男子確實有使用捕獸夾捕捉流浪狗，將依法通通沒入獸鋏，並裁處最低1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。

民眾表示，男子家中因飼養母狗，疑似因近期母狗發情引來附近流浪狗，男子才會持棒球棍毆打流浪狗，更把鋁製棒球棍打到沾滿鮮血，棍棒更是凹陷變形；家畜所表示，經訪查確實在男子家中有看到一隻母狗，因男子未依規替狗兒結紮，也將開罰。

遭施虐的流浪狗小黑被送到動物醫院治療時，醫師發現牠左前肢幾乎遭獸夾夾斷，身上還有多處傷勢，更疑被球棒痛毆造成口鼻不斷滲血，家畜所也將裁罰男子持棒球棍施暴流浪動物。

流浪狗小黑前腳幾乎遭夾斷，送往醫院時還因為遭痛毆，口鼻不斷流出鮮血。圖／民眾提供
流浪狗小黑前腳幾乎遭夾斷，送往醫院時還因為遭痛毆，口鼻不斷流出鮮血。圖／民眾提供
男子所使用的捕獸夾及棒球棍，上頭沾滿血跡。圖／民眾提供
男子所使用的捕獸夾及棒球棍，上頭沾滿血跡。圖／民眾提供

流浪狗 虐狗

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