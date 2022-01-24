聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹驚見狠男設捕獸夾抓浪浪 還用球棒狂毆遭夾狗兒
新竹縣湖口工業區22日凌晨發生驚悚虐狗事件，有男子疑似因不滿流浪狗出沒，竟然用捕獸夾捕捉流浪狗，並拿出棒球棍痛毆，狗兒因被夾住根本無法逃離，慘淪沙包打到奄奄一息，淒厲的叫聲驚動居民才急忙制止男子施暴，緊急通報救援，將受傷的流浪狗送醫。
據了解，虐狗案件發生在湖口工業區光復路上，居民22日凌晨3時許驚聞浪浪的哀嚎慘叫響徹整條街，聞聲查看竟發現有男子正拿棒球棍在毆打一隻黑狗，正打算上前質問為何要虐狗，竟看到驚悚一幕，小黑被捕獸夾夾困，躺在地上，遭夾前肢血肉模糊。
對流浪狗施暴男子的行為引起居民公憤，第一時間更將他包圍質問為何要虐狗，沒想到男子還輕描淡寫稱「那沒關係啦」，讓居民簡直快氣炸，甚至男子還試圖要取走捕獸夾，險些當場將流浪狗遭夾的前肢折斷。
目擊居民們氣憤男子已經不是第一次對流浪狗施暴，之前還曾經用捕獸夾夾流浪貓，甚至就連居民飼養的貓都被夾傷，更指出家畜所人員在他家中搜出至少3具捕獸夾。
新竹縣家畜疾病防治所長彭正宇表示，昨天已派員前往調查，同時將受傷的流浪狗「小黑」，送往動物醫院進行治療，經家畜所人員了解，男子確實有使用捕獸夾捕捉流浪狗，將依法通通沒入獸鋏，並裁處最低1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。
民眾表示，男子家中因飼養母狗，疑似因近期母狗發情引來附近流浪狗，男子才會持棒球棍毆打流浪狗，更把鋁製棒球棍打到沾滿鮮血，棍棒更是凹陷變形；家畜所表示，經訪查確實在男子家中有看到一隻母狗，因男子未依規替狗兒結紮，也將開罰。
遭施虐的流浪狗小黑被送到動物醫院治療時，醫師發現牠左前肢幾乎遭獸夾夾斷，身上還有多處傷勢，更疑被球棒痛毆造成口鼻不斷滲血，家畜所也將裁罰男子持棒球棍施暴流浪動物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言