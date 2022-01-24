酒駕肇逃！竹北休旅車無煞車直衝進豆子埔溪
新竹縣竹北市昨晚發生一起酒駕失控衝落大排水溝的意外。肇事汽車駕駛先是撞倒路旁機車，不但沒有停下還繼續向前衝，沒想到毫無煞車直接栽進豆子埔溪當中，四輪朝天翻覆，駕駛被救起後緊急送醫，酒測值嚴重超標，警方還需進一步釐清事故經過。
據了解，肇事的曾姓男子（46歲）晚間6時許，駕駛銀白色休旅車，行經莊敬七街時，先是高速撞倒薑母鴨店前整排機車，隨後沒有停下繼續高速向前，在橫越勝利八街後，直接撞斷豆子埔溪的護欄，衝進大排水溝當中。
目擊的李姓民眾用行車記錄器錄下驚險一瞬間，驚呼「如果我快個幾秒到路口，在下面的可能就是我了」；薑母鴨店業者將愛車停在店前，不捨也遭撞毀，更稱休旅車撞倒3輛機車後「加速衝到橋下」。
警消獲報趕到現場時，只見休旅車四輪朝天躺在豆子埔溪溪床上，距離路面有5公尺落差，而車上的曾男已經呈現昏迷狀態，但他身上散發出濃濃酒氣，根本分不清是因為墜溪昏迷，還是因為喝到爛醉昏迷才會駕車墜溪。
竹北警分局證實男子有酒駕情況，且經抽血檢測，酒測值嚴重超標，超過每公升1.0毫克；不過這起酒駕肇逃又墜溪的事故，讓不少竹北民眾在網路議論紛紛，痛批駕駛簡直是恐怖分子，開車在路上宛如移動殺人機器。
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