過年前傳統市場扒手伺機作案 南警當場逮捕女竊嫌
農曆過年前，竊嫌看準到傳統市場購買年貨的民眾大增，竊案頻傳。一名盧姓聽語障女子昨天近中午涉嫌到台南市東區崇德市場，趁販售衣服的老闆娘不注意，涉嫌偷取她裝有1萬9千元皮包，被民眾發現報警當場逮捕，警詢後將她依竊盜罪嫌移送台南地檢署法辦。
台南市警一分局文化派出所昨天中午11點多接獲民眾報案，位於崇德市場某販售衣服的攤位，有竊嫌竊取闆娘置於攤位下隱密處皮包後，被民眾發現將她圍住，警員賴昕遠、王培芸、謝武洲獲報趕赴現場，共同查獲涉案盧姓女子（女，60歲）涉案。雖然盧女落網後否認偷錢，但老闆娘及報案人指證歷歷。警方詢問後以竊盜罪嫌法辦。
「小心扒手。」轄區員警並前往崇德派出所，高舉標語，手持喇叭廣播，提醒過年前到菜市場採買年貨民眾，提高警覺，小心隨身財物被竊，如有斜背包，最好背在身體前面，以免背在後側時，被小偷乘機偷走錢包渾然不知。
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