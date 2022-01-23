土城牛肉麵店氣爆 女高中生點麵回家慘遭殃

新北市土城區頂埔捷運站旁一間牛肉麵店，今天晚上9點多突然氣爆，老闆和點餐的一名女學生慘遭波及，所幸均無生命危險。火勢10分鐘內撲滅，現場地面滿是玻璃碎片，場面怵目驚心。

新北消防隊晚上9點35分獲報，土城區中央路四段一間牛肉麵店起火，到場發現有兩名傷者，為68歲詹姓老闆和16歲女高中生。

據悉，當時牛肉麵店正準備打烊，老闆替女高中生製作餐點時，臨時更換瓦斯桶，卻疑因操作不慎，突然氣爆。

氣爆瞬間高溫燃燒，店家大門玻璃都被震碎，老闆雙手2度燒燙傷，而女高中生右手掌遭玻璃劃傷，所幸2人均意識清楚，送醫後無生命危險。