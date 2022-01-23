桃園婦人海邊落水全身濕冷 警、消聯手救援返家
桃園市楊梅區65歲張姓婦人今天下午搭車前往新屋區永安漁港笨鯊橋旁海邊，穿著鞋子走近海灘撿貝殼，突然一陣漲潮海浪，她措手不及跌倒，全身濕透，天氣寒冷，幸好民眾發現拉起，消防隊員趕到將她救援攙扶上岸，由於天氣寒冷，張婦精神不好，警員護送至永安所保暖和奉上熱茶，緊急聯絡她丈夫開車將她帶回家保暖，避免風寒感冒。
消防局第二大隊、永安派出所表示，張姓婦人自稱家住楊梅，自己搭計程車到永安漁港，到笨鯊橋旁海邊撿貝殼，不慎滑落，永安消防隊員13人前往救援，幸好張婦當下被一民眾拉起，消防員趕緊扶她上岸，張婦拒絕送醫，由警方護送至派出所，送上熱茶保暖處理。
張姓丈夫據報馬上趕到永安所，看到他妻子安全，一再向警員感謝，他表示，他妻子吃安眠藥精神不濟，未料到海邊落水，幸好警、消幫忙和護送他妻子安全。
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