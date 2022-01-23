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驚悚！擔心朋友追獵物受傷 男子拆電瓶觸電死亡

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮瑞穗鄉的41歲潘姓男子，昨天半夜帶著3名友人上山打獵，發現有疑似山羌的蹤影，趕緊追上前去。由於誤闖架設電網的私人果園，其中一名黃姓友人觸電臀部受傷，潘男決定要關掉電源，卻不慎觸電昏迷，經緊急送醫仍宣告不治，詳細事發原因尚由檢警釐清。

據友人轉述，潘男昨天深夜開小貨車帶3名朋友到鶴岡產業道路，勘查獵山豬的陷阱，疑似發現山羌，緊急停車追捕，沒想到跑到架設電網的柚子園，因半夜燈光昏暗，黃姓男子不小心被電網電到，大喊「電網有電」。潘男見狀，想拆掉電瓶插頭時慘遭觸電，大叫一聲當場倒地、呼吸急促，狀況十分危急。

友人緊急送潘男下山，途中黃男對潘男實施心肺復甦術（CPR），一路到瑞穗消防分隊，由救護車緊急載到玉里慈濟醫院急救，沒想到傷勢太嚴重，在救護車上就沒有生命跡象，經醫院急救後，仍於凌晨1點宣告傷重不治。

經警方調查，案發現場柚子園為楊姓男子的私人土地，為了防止山豬等動物破壞柚子園，因此放置電瓶12V、鐵絲網、高壓電阻器，防止野生動物進入，並設有警告標語，果園距離產業道路有一段距離，一般人很難進入。警方訪查通知楊男到案說明，扣押電器裝置1組。

警方表示，潘男家屬感到很無奈，沒想到過年前碰到憾事，已報請檢察官相驗。至於果園放置電網是否有違法之處，將依照檢察官辦理，全案因觸電致死，將依過致死罪偵辦。

潘男與友人昨天深夜上山打獵，不慎觸電傷重不治。圖／民眾提供
潘男與友人昨天深夜上山打獵，不慎觸電傷重不治。圖／民眾提供
潘男昨天帶友人上山打獵，不幸誤觸電瓶觸電死亡。圖／民眾提供
潘男昨天帶友人上山打獵，不幸誤觸電瓶觸電死亡。圖／民眾提供

救護車 山羌 花蓮

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