玉山連續發生2山域事故 基層消防疑與疫情有關
35歲張姓男子與1名嚮導，今天上午攀登玉山主峰，走到約3.5公里處時，突然發覺得四肢無力發麻、無法行走，趕快報警；昨天晚間也有1名女子攀登玉山前峰走失，嘉縣第三大隊基層消防員研判，近日山域事故多跟疫情有關。
嘉義縣消防局今上午11點35分獲報，指玉山主峰步道有2人登山團報案，據報案者轉述，1名來自雲林張姓男子全身無力、無法行走，勤指中心派遣阿里山、三和分隊，目前已接觸患者，正釐清是否高山症所致。
昨晚間1名37歲田姓女子與男性友人一同攀玉山前峰，因腳程較慢殿後，決定與男性友人分別挑戰玉山前峰和主峰。然男性友人晚間8點多返程，未見田女蹤影決定報警。
嘉縣消昨晚間8點31分獲報，出勤三和、阿里山分隊，在玉山前峰步道0.6公里處，發現疲累的田女，所幸身上無內外傷，經簡單處置後，護送兩人至登山口後便返隊。
嘉義縣消防局第三大隊有基層消防員指出，前年1月政府開放山林後，山域事故案激增，嘉義縣前年18件、去年29件。他分析，近期疫情嚴重，民眾多不敢在平地參與娛樂活動，轉將目標移轉到戶外健行，從去年5月起，他所在分隊山域事故已增加超過5成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言