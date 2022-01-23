玉山連續發生2山域事故 基層消防疑與疫情有關

35歲張姓男子與1名嚮導，今天上午攀登玉山主峰，走到約3.5公里處時，突然發覺得四肢無力發麻、無法行走，趕快報警；昨天晚間也有1名女子攀登玉山前峰走失，嘉縣第三大隊基層消防員研判，近日山域事故多跟疫情有關。

嘉義縣消防局今上午11點35分獲報，指玉山主峰步道有2人登山團報案，據報案者轉述，1名來自雲林張姓男子全身無力、無法行走，勤指中心派遣阿里山、三和分隊，目前已接觸患者，正釐清是否高山症所致。

昨晚間1名37歲田姓女子與男性友人一同攀玉山前峰，因腳程較慢殿後，決定與男性友人分別挑戰玉山前峰和主峰。然男性友人晚間8點多返程，未見田女蹤影決定報警。

嘉縣消昨晚間8點31分獲報，出勤三和、阿里山分隊，在玉山前峰步道0.6公里處，發現疲累的田女，所幸身上無內外傷，經簡單處置後，護送兩人至登山口後便返隊。