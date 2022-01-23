嘉市消防局添雲梯車、單艙雙排水箱車 年底前再交2車

嘉義市消防局持續向中央爭取添購救災車輛，近4年來獲核定補助採購9輛，明天將再啟用1輛雲梯消防車、1輛單艙雙排水箱車，配置湖內分隊與東區分隊，年底前交車剩下的2輛水箱車；立委王美惠說，持續協助向中央爭取，也強化消防人員執勤時安全性。

消防局指出，汰舊添購新車輛，屬中長程計畫，2018年至今，陸續獲消防署補助買2輛雲梯車、4輛水箱車 、1輛器材車、2輛後勤車，總經費1億多元；採購的單艙雙排水箱車，車頭座艙有兩排，比以往能乘坐更多消防員，出勤時，同車的人直接溝通、掌握即時資訊。

王美惠說，本次啟用的雲梯消防車、單艙雙排水廂消防車等，是火災現場執勤時的重要夥伴，期許新型消防車加入，將能成為救災現場守護民眾和消防同仁的最佳利器。

王美惠擔任議員時，常騎機車跑火災等現場，曾被稱為「救災議員」，她表示，對於消防相關政策和軟硬體建設都非常重視，當上立委後，已向中央爭取到1億8864萬多元補助，包括前瞻計畫7225萬補助嘉市第二分隊廳舍重建、1億1159萬汰換老舊消防車、135萬購置移動式砲塔及紅外線熱顯像儀空拍機、345萬多元做地方消防局災害防救推廣與調查等活動，以及增補消防人力等經費。