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飆車族在公路競速還逆向 妨害公共往來判拘役50日

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

嘉義縣36歲林姓和22歲張姓男子去年8月間凌晨分別駕駛轎車，沿西濱61線快速道路行駛後涉嫌競速、逆向行駛。事後警方接獲報案，調閱路口監視器錄影畫面法辦、起訴。台南地院依共同妨害公眾往來安全罪，判處2人拘役各50天，得易科罰金，案可上訴。

檢警查出，林於去年8月14日凌晨，經綽號「龍龍」友人告知車聚訊息後，駕車搭載「龍龍」自嘉義市區出發，先至台南市官田區台1線道路與84線快速道路北側附近平面道路上，以紙板遮蔽車牌後，再沿84線快速道路行駛至七股區接61線快速道路。

張則於上網瀏覽抖音APP時，見有人相約在七股區61線快速道路附近車聚， 從嘉義縣住處駕車出發，至七股區61線快速道路上路肩，與林等多部車輛會合後，共同沿61線快速道路出發由北往南方向行駛，沿途以競速、逆向危險駕車，並於十份匝道下快速道路後，逆向左轉173線道路，再左轉後駛上61線快速道路北上離去，造成往來車輛危險。警方調閱路口監視器錄影畫面，循線查獲林及張法辦。

法官審酌，2人分別駕駛轎車於快速道路以競速或逆向等方式危險駕車，飆車行為取締困難，警察常須動用大批優勢警力以求有效遏阻，耗費社會成本頗高，考量2人犯後態度等情狀，各判處拘役50天。

嘉義縣36歲林姓和22歲張姓男子，分別駕駛轎車沿西濱61線快速道路行駛後涉嫌競速、逆向行駛。台南地院依共同妨害公眾往來安全罪，判處2人拘役各50天，得易科罰金。圖／本報資料照片
嘉義縣36歲林姓和22歲張姓男子，分別駕駛轎車沿西濱61線快速道路行駛後涉嫌競速、逆向行駛。台南地院依共同妨害公眾往來安全罪，判處2人拘役各50天，得易科罰金。圖／本報資料照片

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