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影／高雄過港隧道2機車烏龍摔 網問：補刀還是講義氣？
高雄港過港隧道發生一起機車事故，過港隧道機車道疑因天雨路滑，只見2輛機車相互超車，其中1輛機車在超越前車後，突然擦撞左方護欄然後摔倒，後面被超越的機車不知因何緣故，竟也跟隨撞上摔車。
這段影片被PO上網後，網友紛紛留言表示傻眼：「好離奇的車禍...這...」、「這樣也煞不住？那麼遠看到還能撞上去？」、「過港隧道的神祕力量」、「最快時間的抓交替」、「人都倒地了，還補他一腳」、「後面那個是補刀吧」、「堅持不用煞車，一起躺，才是真義氣」、「前車叫有樣，後車叫學樣」、「後面那台感覺蹭摔」、「這裡不能超車的，但很少人會遵守」。
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