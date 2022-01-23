人生第一次坐警車感動到哭 原來是她為送證件到考場
昨天是大學學測第2天，高雄一名楊姓婦人因女兒大意，將身分證件放在家中，請託楊婦戴去考場，楊驚覺騎車趕去已經來不及，便前往新興警分局五福二路派出所求助，透過警員鳴警笛駕車火速趕到，順利將身分證交到女兒手中，事後楊還在臉書發文「人生第一次坐警車，感動到哭出來」。
警方表示，新興警分局五福二路派出所昨天上午近9點時，楊婦焦急跑進派出所，向警員稱因女兒昨天身體不適，發燒到急診就醫，一早到考場時才發現未攜帶證件，她接到女兒電話後，覺得現在才騎車趕到考場已經來不及，請求警方協助。
五福所警員黃偉智聽聞後，火速鳴警笛駕車將楊婦載到考場，終於在考試鈴響前，順利將證件交到女兒手中，放下心中大石。
事後，楊婦在臉書發文，首先就說出「人生第一次坐警車副駕駛，她感動到哭出來」、當她到派出所說明來意「人民保母二話不說，馬上開著警車一路狂飆，一路上小心臟快要從嗓子眼兒蹦出來，終於在最後一分鐘內把護照交到女兒的手上」。
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