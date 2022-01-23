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北宜跑山注意！ 新北市這3處明天恢復區間測速執法
過去區間測速設備疑有資安疑慮，新北警方去年1月暫停執法至今，考量死亡事故上升，且資安無疑慮後，正式宣布將在明天恢復執法，路段為新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2K至32.2K路段，呼籲用路人注意。
新北警方表示，區間測速有效降低事故傷亡，以北宜公路為例，從執法前，10年內有57件死亡車禍，而自108年4月執法後，並未發生死亡車禍事故；但自去年暫停執法至今，發生9件死亡事故。
警方指出，北宜公路14K至57K長達43公里，危險彎道有99處，過去十年北宜公路共發生交通事故5757件，其中A1死亡事故高達57件，分析肇事原因多為超速、跨越雙黃線超車、彎道未依規定減速等，為了有效防制事故，於107年在北宜公路19K至23.1K建置區間平均速率科技執法設備。
警方表示，區間測速自108年4月正式實施後，違規下降9成、事故下降5成，且未發生死亡交通事故，成功達到降低事故傷亡的目標；而去年1月暫停執法，北宜公路違規事故均增加，共發生9件死亡事故，肇事型態亦為超速跨越雙黃線、行經彎道未減速，都是速度管理不當所致。
新北警方確認區間設備通過準確度檢定及資安檢測，考量北宜公路26.2K至32.2K路段，過去近10年發生交通事故779件（含A1事故7件），平均每公里發生事故為其他路段將近2倍，為交通事故最嚴重區段，擇定該路段為優先恢復執法重點；另外，還有新店區環河路，以及台64線中和段。
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