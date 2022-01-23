快訊

蔡英文把蔣經國當成蚵仔煎 只取保台麵糊 不要統一蚵仔

直播／亞旭群聚擴大、圓山廚師感染源 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北宜跑山注意！ 新北市這3處明天恢復區間測速執法

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

過去區間測速設備疑有資安疑慮，新北警方去年1月暫停執法至今，考量死亡事故上升，且資安無疑慮後，正式宣布將在明天恢復執法，路段為新店區環河路、台64線中和段及北宜公路26.2K至32.2K路段，呼籲用路人注意。

新北警方表示，區間測速有效降低事故傷亡，以北宜公路為例，從執法前，10年內有57件死亡車禍，而自108年4月執法後，並未發生死亡車禍事故；但自去年暫停執法至今，發生9件死亡事故。

警方指出，北宜公路14K至57K長達43公里，危險彎道有99處，過去十年北宜公路共發生交通事故5757件，其中A1死亡事故高達57件，分析肇事原因多為超速、跨越雙黃線超車、彎道未依規定減速等，為了有效防制事故，於107年在北宜公路19K至23.1K建置區間平均速率科技執法設備。

警方表示，區間測速自108年4月正式實施後，違規下降9成、事故下降5成，且未發生死亡交通事故，成功達到降低事故傷亡的目標；而去年1月暫停執法，北宜公路違規事故均增加，共發生9件死亡事故，肇事型態亦為超速跨越雙黃線、行經彎道未減速，都是速度管理不當所致。

新北警方確認區間設備通過準確度檢定及資安檢測，考量北宜公路26.2K至32.2K路段，過去近10年發生交通事故779件（含A1事故7件），平均每公里發生事故為其他路段將近2倍，為交通事故最嚴重區段，擇定該路段為優先恢復執法重點；另外，還有新店區環河路，以及台64線中和段。

新北警方表示，明天將於轄內3處恢復區間測速執法；圖為北宜公路26.2K至32.2K路段。圖／新北市警局交通大隊提供
新北警方表示，明天將於轄內3處恢復區間測速執法；圖為北宜公路26.2K至32.2K路段。圖／新北市警局交通大隊提供
新北警方表示，明天將於轄內3處恢復區間測速執法；圖為北宜公路26.2K至32.2K路段。圖／新北市警局交通大隊提供
新北警方表示，明天將於轄內3處恢復區間測速執法；圖為北宜公路26.2K至32.2K路段。圖／新北市警局交通大隊提供

延伸閱讀

新北測速照相冠軍出爐 去年最強取締是這支

產業追蹤／雲服務資安規範 成新焦點

警察之友已捐6輛復康巴士 允諾明年再捐3輛

北宜等3處部分路段 24日起恢復區間測速

相關新聞

台17線中彰大橋5輛大小車連環撞 6人輕重傷

台17線中彰大橋伸港段，今天上午10時22分許發生大貨車、砂石車及3輛小客車追撞事故，造成6人輕重傷，其中一輛轎車前後被...

影／台中再傳行車糾紛 奥迪男持木刀擊傷騎士左眼縫6針

台中市陳姓男子20日騎機車行經西區公益路時，與田姓男子駕駛奥迪轎車有行車糾紛，陳敲車窗理論，遭田持木刀下車攻擊，往陳頭部...

BMW高雄街頭失控肇禍、氣囊全爆 車上搜出西瓜刀

高雄21歲蔡姓男子開著白色BMW轎車，今凌晨行經中正地下道時失控，撞擊中央分隔島及開在前方的藍色轎車，再衝到對向車道，警...

高雄禮車點鞭炮意外 2男跳車逃生燒燙傷送醫

高雄林姓男子與杜姓男子，因友人結婚當起禮車司機，卻在過程中，疑因燃燒鞭炮不慎起了意外，禮車內部起火，林男、杜男雖然逃離，...

影／東瀛戰神GT-R拋錨好窘 警怕回堵幫忙推車解圍

彰化縣黃姓男子日前駕駛有「東瀛戰神」之稱的Nissan GT-R跑車到台中旅遊，未料行經台中車站時，跑車突然拋錨，當時第...

影／谷關假日遊客多 和平警女巡官交通宣導攤人氣高

谷關風景區今天假日遊客多，有一處攤位人潮不斷，台中市和平警分局設攤位交通宣導，女巡官游欣容親切地和遊客互動，提供有獎徵答...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。