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高雄禮車點鞭炮意外 2男跳車逃生燒燙傷送醫

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄林姓男子與杜姓男子，因友人結婚當起禮車司機，卻在過程中，疑因燃燒鞭炮不慎起了意外，禮車內部起火，林男、杜男雖然逃離，手腳跟臉部還是有燒燙傷送往醫院，一場喜事突生意外。

據了解，今天中午時分，新興區南華路上通報有火災，當警消趕到現場時，發現原來是結婚禮車疑似因為燃放鞭炮不慎，造成車內有起火燃燒狀況，好險車內的林男（27歲）、杜男（29歲）迅速逃離，手腳、臉部有部分燒燙傷，經救護人員處理後無生命危險，送高醫治療。

高雄林姓男子與杜姓男子，因友人結婚當起禮車司機，卻在過程中，疑因燃燒鞭炮不慎起了意外，禮車內部起火。記者邱奕能／翻攝
高雄林姓男子與杜姓男子，因友人結婚當起禮車司機，卻在過程中，疑因燃燒鞭炮不慎起了意外，禮車內部起火。記者邱奕能／翻攝
高雄林姓男子與杜姓男子，因友人結婚當起禮車司機，卻在過程中，疑因燃燒鞭炮不慎起了意外，禮車內部起火。記者邱奕能／翻攝
高雄林姓男子與杜姓男子，因友人結婚當起禮車司機，卻在過程中，疑因燃燒鞭炮不慎起了意外，禮車內部起火。記者邱奕能／翻攝
高雄林姓男子與杜姓男子，因友人結婚當起禮車司機，卻在過程中，疑因燃燒鞭炮不慎起了意外，禮車內部起火。記者邱奕能／翻攝
高雄林姓男子與杜姓男子，因友人結婚當起禮車司機，卻在過程中，疑因燃燒鞭炮不慎起了意外，禮車內部起火。記者邱奕能／翻攝

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