年關近 南市消防局大型防火宣導推10大標語

台南市政府消防局第二大隊與南市消防之友會第二辦事處，今在麻豆總爺藝文中心辦理大型宣導防災活動，除頒發健體比賽優勝選手，也推出10項防災標語，希望鄉親落實減災過好年。

台南市長黃偉哲夫人劉育菁、消防局第二救護救災大隊長丁春能、義消大隊長郭達陽等人也表揚績優消防、義消人員，績優警消獲選者為為第二大隊隊員林顯仲、黃培林；績優義消為麻豆義消分隊隊員陳信源、麻豆婦宣分隊小隊長郭碧秀、下營義消分隊隊員戴佳宏、下營婦宣分隊隊員陳貞花、官田義消分隊副分隊長蔡佳村、六甲義消分隊小隊長陳瑞雄、玉井義消分隊幹事陳宗揚、玉井山搜分隊小隊長廖家輝、楠西義消分隊副小隊長李勇達、南化義消分隊副小隊長黃宏傑。

活動並頒發「展肌美、秀防災」健體比賽優勝選手，優勝選手第一名為蔡忠恩、第二名為今關喜久子、第三名為洪悅斌，林宏文、謝秀梅、葉隆興、林逸庭、王子朋、游登融、李惠心等人，獲獎人員並擔任活動現場防災宣導大使。

第二大隊指出，本年度推出以下10項防災標語，希望提升民眾防災意識，十大標語如下：

1.冬天泡澡暖呼呼，室內通風保平安

2.多項電器共插座，易生短路成災禍

3.起火油鍋馬上蓋，全家大小無災害

4.避難路線要明瞭，臨危之際不慌亂

5.寶貝放炮要盯牢，以免受罰傷荷包

6.裝設住宅警報器，守護居家最安全

7.瓦斯漏氣勿驚慌，千萬不可動開關

8.地震來時不慌張，生命安全有保障

9.颱風來時不輕忽，防災避難不馬虎