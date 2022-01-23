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影／東瀛戰神GT-R拋錨好窘 警怕回堵幫忙推車解圍

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣黃姓男子日前駕駛有「東瀛戰神」之稱的Nissan GT-R跑車到台中旅遊，未料行經台中車站時，跑車突然拋錨，當時第三警分局的警員發現後，擔心跑車引發交通回堵，因此協助將跑車移置到路旁，經查，跑車疑似是因引擎過熱而無法發動，最後是出動拖吊車將跑車送進維修廠檢修。

台中市第三警分局立德所警員朱國彰、何誠晉16日巡邏時，在台中車站附近的復興、大智路，發現一輛Nissan GT-R跑車在路中拋錨，警方擔心回堵，前往協助，黃姓跑車駕駛表示，他是從彰化到台中旅遊、訪友，行經案發路口時，跑車突然熄火，「過去沒有發生過」。

黃姓車主雖然已聯絡維修廠，不過等到維修廠抵達檢修，仍需要一段時間，警方擔心該輛要價百萬的「東瀛戰神」卡在路中影響交通，因此與黃配合，協助將跑車移置到路邊，黃在過程中也不斷感謝警方，強調「一定會幫車輛做個詳細的檢查」。

第三警分局表示，今年度加強重要節日安全維護工作期間，分局持續落實治安平穩、交通順暢、民眾安心的工作主軸，讓民眾安心迎接新年。

另外呼籲，民眾駕駛汽機車外出時，必定要事先檢查車輛狀況及油量，以免半路拋錨或發生事故，造成生命財產安全。近日疫情出現變化，請民眾遵守相關防疫規定，外出時務必做好防護工作，保護自己也保護他人。

彰化縣黃姓男子16日駕駛Nissan跑車到台中訪友，行經台中車站附近時拋錨，警方協助黃將車輛移置到路旁，以防回堵。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣黃姓男子16日駕駛Nissan跑車到台中訪友，行經台中車站附近時拋錨，警方協助黃將車輛移置到路旁，以防回堵。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣黃姓男子16日駕駛Nissan跑車到台中訪友，行經台中車站附近時拋錨，警方協助黃將車輛移置到路旁，以防回堵。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣黃姓男子16日駕駛Nissan跑車到台中訪友，行經台中車站附近時拋錨，警方協助黃將車輛移置到路旁，以防回堵。記者陳宏睿／翻攝

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