快訊

學測數B解答出爐！難度略比以前數乙難 這2題鑑別度高

台17線中彰大橋5輛大小車連環撞 小客車慘遭包夾嚴重變形

台東路邊轎車被大貨車撞上 推到百公尺外慘變廢鐵

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

台東柯姓男子昨駕駛大貨車，沿台9線南往北，行經台東市青海路一段280號附近，不明原因衝撞路邊停放小客車，推撞到百公尺外；車主聽到撞擊聲外出查看，發現整輛車被撞到稀爛、幾乎成廢鐵，直問「怎麼會這樣？」事故原因警方仍在調查中。

趙姓小客車主昨將車子停在路邊、進公司上班，下午4時許突然聽到外頭傳來巨大撞擊聲，他出門查看，發現原本停車位置車子不見了，又發現遠方有輛大貨車，走了近100公尺才看見一輛大貨車發生車禍。

趙走近才發現，大貨車疑撞到他的小客車後，一路推撞百公尺遠，他車子右後半部完全被撞爛、後半部擠壓在一起、幾乎成廢鐵，驚訝到說不出話來。

台東警察分局表示，昨下午4時許獲報台東市青海路一段發生交通事故，員警到場見一輛大貨車撞擊小客車，小客車後半部完全被撞爛，經過酒測柯姓駕駛未飲酒、未受傷， 是否疲勞駕駛或受天候影響，仍需要調查。

趙姓車主的小客車被貨車撞到百公尺外，右後半部完全消失。記者卜敏正／翻攝
趙姓車主的小客車被貨車撞到百公尺外，右後半部完全消失。記者卜敏正／翻攝
趙姓車主的小客車被貨車撞到百公尺外，幾乎已成為廢鐵。記者卜敏正／翻攝
趙姓車主的小客車被貨車撞到百公尺外，幾乎已成為廢鐵。記者卜敏正／翻攝
趙姓車主的小客車被貨車撞到百公尺外，幾乎已成為廢鐵。記者卜敏正／翻攝
趙姓車主的小客車被貨車撞到百公尺外，幾乎已成為廢鐵。記者卜敏正／翻攝

台東 車主

延伸閱讀

台17線中彰大橋5輛大小車連環撞 6人輕重傷

BMW高雄街頭失控肇禍、氣囊全爆 車上搜出西瓜刀

阿諾史瓦辛格疑左轉肇禍撞毀轎車車頭 女駕駛送醫院

蘭陽指揮部坦克擦撞路邊轎車　車主直呼：人生成就達成

相關新聞

台17線中彰大橋5輛大小車連環撞 6人輕重傷

台17線中彰大橋伸港段，今天上午10時22分許發生大貨車、砂石車及3輛小客車追撞事故，造成6人輕重傷，其中一輛轎車前後被...

影／台中再傳行車糾紛 奥迪男持木刀擊傷騎士左眼縫6針

台中市陳姓男子20日騎機車行經西區公益路時，與田姓男子駕駛奥迪轎車有行車糾紛，陳敲車窗理論，遭田持木刀下車攻擊，往陳頭部...

BMW高雄街頭失控肇禍、氣囊全爆 車上搜出西瓜刀

高雄21歲蔡姓男子開著白色BMW轎車，今凌晨行經中正地下道時失控，撞擊中央分隔島及開在前方的藍色轎車，再衝到對向車道，警...

影／谷關假日遊客多 和平警女巡官交通宣導攤人氣高

谷關風景區今天假日遊客多，有一處攤位人潮不斷，台中市和平警分局設攤位交通宣導，女巡官游欣容親切地和遊客互動，提供有獎徵答...

台東路邊轎車被大貨車撞上 推到百公尺外慘變廢鐵

台東柯姓男子昨駕駛大貨車，沿台9線南往北，行經台東市青海路一段280號附近，不明原因衝撞路邊停放小客車，推撞到百公尺外；...

交友聯誼花大錢申訴增四成 女業務甜蜜話術大解密

民眾透過交友軟體想結交朋友，卻被業者誘導掏「薪」掏「費」簽訂高價聯誼服務契約，台中市政府法制局統計，去年申訴案達122件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。