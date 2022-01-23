台東路邊轎車被大貨車撞上 推到百公尺外慘變廢鐵
台東柯姓男子昨駕駛大貨車，沿台9線南往北，行經台東市青海路一段280號附近，不明原因衝撞路邊停放小客車，推撞到百公尺外；車主聽到撞擊聲外出查看，發現整輛車被撞到稀爛、幾乎成廢鐵，直問「怎麼會這樣？」事故原因警方仍在調查中。
趙姓小客車主昨將車子停在路邊、進公司上班，下午4時許突然聽到外頭傳來巨大撞擊聲，他出門查看，發現原本停車位置車子不見了，又發現遠方有輛大貨車，走了近100公尺才看見一輛大貨車發生車禍。
趙走近才發現，大貨車疑撞到他的小客車後，一路推撞百公尺遠，他車子右後半部完全被撞爛、後半部擠壓在一起、幾乎成廢鐵，驚訝到說不出話來。
台東警察分局表示，昨下午4時許獲報台東市青海路一段發生交通事故，員警到場見一輛大貨車撞擊小客車，小客車後半部完全被撞爛，經過酒測柯姓駕駛未飲酒、未受傷， 是否疲勞駕駛或受天候影響，仍需要調查。
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