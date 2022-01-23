交友聯誼花大錢申訴增四成 女業務甜蜜話術大解密

民眾透過交友軟體想結交朋友，卻被業者誘導掏「薪」掏「費」簽訂高價聯誼服務契約，台中市政府法制局統計，去年申訴案達122件，比前年88件激增四成，爭議金額最高30萬元。消費者出示line對話截圖，對方誘導先簽字再考慮誘導，隔天想取消約，銷售員卻說「簽名，契約就生效了」翻臉不認，尤其30歲以下最易受騙。

台中市法制局長李善植指出，市府警告業者涉訪問交易，要求對消費者說明具體；另請刷卡銀行拒絕配合，但業者改找資融業，法制局已向中央消保處反映，希望資融業拒絕配合這類業者提供貸款，但目前中央尚未給回音。 法制局則製圖，把業務員的話術大解密。

疫情帶動宅經濟爆發，交友軟體用戶數大幅增加。台中市政府法制局公布爭議廠商排名，去年受理交友聯誼服務申訴案件中，件數最多的業者為「My turn戀愛會館」62件（永浴企業有限公司、永恆顧問有限公司），其次為「IDATING活動中心」14件（助航企業有限公司）。每起爭議案平均年費都要4萬元以上，尤其助航公司IDATING活動中心申訴案，有5件金額達30萬元。

西屯區有申訴者指出，女業務員在交友軟體上找上他聊天，主動噓寒問暖，探詢工作及感情狀況，約他在公司營業所見面，推銷簽高價的聯誼服務契約。他表示沒這麼多錢，業者馬上說可分期付款，且先簽名再回家考慮。消費者隔天表示不想簽約，對方則說簽名就視同簽約了。且發現分期付款是向資融公司借款付服務費，消費者只能向消保官求助。

消保官何怡萱指出，這種銷售模式，可能已構成消費者保護法的「訪問交易」，消費者得在簽約後7日內，儘速寄存證信函通知業者解除契約，拒絕資融公司撥款。如有爭議，可啟動消費申訴程序維護權益。

何怡萱指出，網路交友陷阱多，建議民眾與網友初次聚會前，先查明約會地點，是否營業所。另儘可能攜伴同行，避免單身赴約。3項自保守則：1.任業務員說得天花亂墜，契約白紙黑字才有效。2.高額違約金藏在條款「但書」裡，契約內容要看清。3.建立會員資料、性向分析或開通影音課程可能都要費用，登錄會員或簽名前請三思。