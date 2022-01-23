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台17線中彰大橋5輛大小車連環撞 6人輕重傷
台17線中彰大橋伸港段，今天上午10時22分許發生大貨車、砂石車及3輛小客車追撞事故，造成6人輕重傷，其中一輛轎車前後被包夾，車內2人受困，經消防人員救出，傷勢比較嚴重，肇事原因由警方調查中。
發生地點是在彰化縣伸港鄉台17線中彰大橋南下車道，共有5輛車追撞，第一輛是小客車、第二輛小客車、第3輛大貨車，第4輛小客車，第5輛是砂石車，當時疑因未保持安全距離，造成5車連環撞。
此一追撞車禍共造成6人受傷，其中最嚴重的是第4車，被後方砂車石車撞及，成夾心餅乾，彰化縣消防局及台中市消防局據報後，動用消防車3輛、救護車3輛搶救，動用破壞器材車破壞後，將車內兩人救出，傷勢嚴重，不過意識清醒，與其他各車傷勢較輕4人，均送往台中市童綜合醫院、光田醫院等救治。
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