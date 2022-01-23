鳳梨籌碼招財沒用 士林警年關前破天九牌賭場抓25人

年關將近，士林警分局日前接獲線報，民宅藏有天九牌賭場，陳姓女子疑似因服務業生意慘淡，向朋友借場地當作賭場，第2次開張營業，就遭警方持搜索票掃蕩，全案帶回陳女和員工及23名賭客，分別依賭博罪嫌送辦、社會秩序維護法裁處。

警方指出，延平北路5段一處民宅內暗藏天九牌流動賭場，經連日蒐證發現賭場門口架起監視器，隨時注意人車，行事作風相當謹慎，向士林地方法院聲請搜索票，在賭場第2次營業時搜索掃蕩。

警方進門後命全部人不要動、蹲下，賭場陳姓女主持人、負責清注花姓員工，還有23名賭客，只能乖乖配合。警方當場查獲賭資2萬元、抽頭金2200元、賭具天九牌1副、骰子60顆、鳳梨圖案籌碼440片、監視器設備及點鈔機。

60多歲陳姓女子稱，原本經營服務業，但因新冠肺炎疫情影響，生意慘淡，發現賭場有利可圖，今年1月向朋友租場地當賭場，印製鳳梨圖案的籌碼招財，並用手機聯繫以往的賭博同好上門，收取贏家2％抽頭金，沒想到第2次營業就被抓。